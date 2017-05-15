﻿مصر: حركة أسسها عالم فضاء ترهن مشاركتها في انتخابات 2018 بضمان نزاهتها

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: قال أيمن عويان، عضو المكتب السياسي لمبادرة الفريق الرئاسي في مصر، الهادف إلى التوافق على اسم مرشح لخوض انتخابات الرئاسة في 2018، لـ»القدس العربي» إن «موقف المبادرة النهائي من الانتخابات المقبلة سيتحدد وقف استجابة النظام السياسي في مصر للضمانات التي طالبت بتوفيرها المبادرة لنزاهة الانتخابات».

وأضاف أن «لجنة التواصل بالمبادرة ستعقد لقاءات مع أحزاب سياسية وشخصيات عامة خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على طريق اختيار مرشح توافقي وتشكيل الفريق الرئاسي حال استجاب النظام للمبادرة».

واشترطت مبادرة الفريق الرئاسي، التي أسسها عالم الفضاء المصري عصام حجي، توفير 12 ضمانة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في عام 2018.

وتضمنت الضمانات إنشاء وتكوين الهيئة الوطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور المصري بإشراف قضائي كامل، وإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين والمتهمين في بقضايا تخص حرية الرأي والتعبير ومعتقلي الأرض.

وطالبت بالسماح للمرشحين بإقامة المؤتمرات والندوات الانتخابية بدون تصريح أمني، وعدم شيطنة المرشحين من جانب النظام وإعلامه.