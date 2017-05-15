﻿مسيرات ومظاهرات في الأراضي الفلسطينية إحياء لذكرى النكبة

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى وأشرف الهور: يخطط نواب المعسكر الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي لإصدار بيان يدين بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويتهم حكومة بنيامين نتنياهو بالتمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية. ويتوقع أن يثير البيان خلافا جديدا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقال النائب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أرنه ليتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «سيكون من الجيد أن يلمح البرلمان الأوروبي إلى أن حل الدولتين لن يمكن تحقيقه عبر سياسة الاستيطان العدوانية وغير الشرعية»، موضحا أنه من الضروري دعم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ديسمبر/ كانون الثاني للمضي قدما في عملية السلام.

ويعتزم نواب الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي مطالبة المؤسسات المختصة في الاتحاد الأوروبي ببدء مبادرة سلام جديدة ذات جدول زمني محدد. وجاء في مسودة القرار الذي تطرحه، أنه يتعين استخدام كافة الوسائل المتاحة لممارسة نفوذ على أطراف النزاع من أجل إنجاح هذه المبادرة.

وميدانيا عمت التظاهرات والمسيرات والمواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أمس في جميع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة. ووقعت المواجهات عند جميع نقاط التماس إحياء للذكرى 69 لنكبة فلسطين عام 1948. وكانت المواجهات في منطقة رام الله الأكثر عنفا حيث أصيب العديد من المتظاهرين. واستهلت الفعاليات بالوقوف لـ 69 دقيقة عدد سنوات النكبة.

وتزامنت هذه المسيرات مع مظاهرات التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يدخل إضرابهم شهره الثاني وسط تحذيرات من احتمال فقدان عدد من المضربين حياتهم جراء إهمال سلطات سجون الاحتلال وعدم تلبية مطالبهم المشروعة.

وفي غزة استشهد صياد فلسطيني من قطاع غزة أمس برصاص جنود البحرية الإسرائيلية بزعم خرق مسافة الصيد المسموح بها في القطاع المحاصر. وأسفر الاعتداء الإسرائيلي عن اعتقال ستة صيادين ثلاثة منهم من أسرة الشهيد محمد بكر. وقالت المتحدثة إن قوات البحرية أطلقت طلقات تحذيرية عندما «خرجت سفينة من منطقة الصيد المخصصة في شمال قطاع غزة» وواصلت المضي قدما، ثم أطلقت القوات النار على القارب. وقالت إن الصياد توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه في مستشفى إسرائيلي.