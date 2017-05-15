﻿أمريكا: نظام الأسد أقام «محرقة للجثث» لإخفاء عمليات قتل آلاف المعتقلين

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي» من احمد المصري: قالت واشنطن، أمس الإثنين، إن نظام بشار الأسد أحرق جثامين آلاف المعتقلين السوريين في سجن «صيدنايا»، في ريف دمشق، بعد تعذيبهم وقتلهم، خلال السنوات الماضية.

ووزعت الخارجية الأمريكية صوراً ومعلومات لمعتقل صيدنايا، وبينها صورة بناية داخل المعتقل، رجحت أنها تستخدم في حرق جثامين، الذين يتم إعدامهم.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، خلال مؤتمر صحافي، «نحن نعتقد أن تلك البناية مخصصة لحرق الجثث من أجل التغطية على المدى الذي بلغه القتل الجماعي في سجن صيدنايا».

وقال المسؤول الأمريكي إن بلاده حصلت على الصور والمعلومات من «منظمات غير حكومية دولية ومحلية وتقارير إعلامية بالإضافة إلى تحليلات استخبارية».

وأشار إلى أن الصور والمعلومات «تؤكد ما وصل إليه النظام السوري (في معاملة السجناء السوريين) مع استمرار دعم حلفائه روسيا وإيران».

وأوضح أن معتقل صيدنايا، هو واحد من بين أكثر من سجن، يتم وضع السوريين فيه وتعذيبهم، حيث يشهد إعدام 50 شخصاً، على الأقل، يومياً، ويحتوي السجن على غرفة لا تتسع لأكثر من خمسة أشخاص يحشر النظام فيها 70 سجيناً.

وكشف أن أحد أعوان النظام السابقين، والذي بات يعرف باسم «سيزار» (لم يحدد اسمه أو منصبه)، قد سرب العديد من الصور، وأن المنظمات الدولية تقدر أعداد المختطفين في السجن بما بين 65 ألفاً إلى 117 ألفاً، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، حسب ما أفاد المسؤول الأمريكي.

وأشار إلى أن النظام السوري «فوض القتل خارج نطاق المحكمة لآلاف المعتقلين عبر الشنق الجماعي في سجن صيدنايا العسكري».

ولفت جونز إلى أن انتهاكات الأسد بحق السوريين تضمنت «غارات جوية، وضربات مدفعية موثقة بشكل جيد، وهجمات كيميائية، واعتقالات عشوائية، وقتل خارج نطاق القضاء، والتجويع والعنف الجنسي إلى جانب الحرمان من الخدمات الأساسية كالماء والطعام والرعاية الصحية للسكان المدنيين».

وأكد أنه، بالإضافة إلى الغارات الجوية، «فإن النظام يواصل اختطاف وتعذيب المدنيين، والذين يتم ضربهم وصعقهم كهربائياً واغتصاب هؤلاء الضحايا».

وفي خطوة من المتوقع أن تزيد التوتر القائم بين دمشق وعمان قام الجيش السوري النظامي، مدعوما بفصائل تدعمها إيران، بنقل قوات إلى منطقة صحراوية قرب حدوده مع العراق والأردن. وقالت مصادر وقادة من مقاتلي المعارضة إن معلومات المخابرات المتوافرة لديهم أظهرت تحرك مئات من الجنود السوريين وفصائل شيعية مدعومة من إيران بدبابات ومعدات ثقيلة إلى بلدة السبع بيار في منطقة صحراوية قليلة السكان.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية أنباء لم تحدد مصدرها عن دخول قوات أمريكية وبريطانية من معبر التنف متجهة إلى منطقة حميمية قرب دير الزور. ونقلت عن فصيل «مغاوير الثورة» إعلانه عن وصوله إلى منطقة حميمية شرق تدمر، تمهيدا لشن هجوم باتجاه البوكمال.

وبالتزامن أعلنت روسيا أن الولايات المتحدة كثفت من طلعات طائراتها الاستطلاعية لمراقبة القواعد الروسية في سوريا. ونقلت الصحف الروسية عن المخابرات العسكرية الروسية أن راداراتها الحديثة رصدت طائرة استطلاع أمريكية وتابعت نشاطها الجوي، حيث أظهرت المعلومات العسكرية أن طائرة من نوع «بي-8 بوسيدون» تابعة للبحرية الأمريكية قامت بالتحليق عدة مرات في الجو على علو شاهق قريب من القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

ويقول مقاتلو المعارضة إن الجيش وحلفاءه سيطروا على تلك البلدة النائية الواقعة قرب الطريق الاستراتيجي الرئيسي بين دمشق وبغداد الأسبوع الماضي، مع سعيهم للحيلولة دون سقوط المناطق التي انسحب منها تنظيم «الدولة» في يد «الجيش السوري الحر» المدعوم من الغرب.

وقال الرائد عصام الريس المتحدث باسم ما يسمى بـ»الجبهة الجنوبية» لـ»الجيش السوري الحر» إنهم أرسلوا تعزيزات ضخمة من المدفعية والدبابات والمركبات المدرعة.

وشعر جيش النظام السوري بقلق نتيجة انتصارات حققها «الجيش السوري الحر» على تنظيم «الدولة الإسلامية» على مدى شهرين، مما سمح لمقاتليه بالسيطرة على مساحة شاسعة من الأراضي القليلة السكان الممتدة من بلدة بير القصاب الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرقي دمشق على الطريق إلى الحدود مع العراق والأردن.

وقال الريس إن خطة النظام السوري هي الوصول إلى الحدود العراقية السورية وقطع الطريق على تقدم «الجيش السوري الحر» بشكل أكبر صوب الشمال الشرقي ضد معاقل تنظيم «الدولة» هناك بعد فقدهم الأراضي في البادية.

ولكن مقاتلي المعارضة قالوا إن تقدم الجيش السوري وحلفائه المدعومين من إيران قد يخاطر بجعلهم يقتربون من قاعدة التنف بالقرب من الحدود العراقية حيث تعمل قوات أمريكية خاصة وتقوم بتدريب مقاتلي «الجيش السوري الحر».

ولكن وجود فصائل من العراق مدعومة من إيران و»حزب الله» اللبناني في تلك المنطقة أثار قلق الأردن حليف الولايات المتحدة والذي يدعم جماعات معارضة معتدلة.

ويرى مراقبون ان تعزيزات النظام السوري وحلفائه في المناطق الحدودية مع الأردن والعراق تأتي رداً على حشود على الجانب الأردني من الحدود السورية وتوقعات بانطلاق عملية تقودها فصائل مدعومة من الأردن ودول غربية، وهو ما أثار اشتباكاً كلامياً بين عمان ودمشق، الذي هدد باعتبار أي قوات أردنية تدخل أراضيه من دون تنسيق مسبق قوات معادية.

ويقول مقاتلو المعارضة إن الهدف النهائي لتقدم الجيش السوري في البادية هو ربط قواته بفصائل شيعية عراقية على الجانب الآخر من الحدود.

وتقول مصادر مخابرات إقليمية إن طريق دمشق- بغداد كان أحد الطرق الرئيسية لإدخال الأسلحة الإيرانية إلى سوريا إلى أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي بمحاذاة الحدود السورية العراقية.

الى ذلك قتل 23 مدنياً على الأقل أمس الإثنين جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكية على مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الجهاديون في شرق سوريا على الحدود مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قتل 23 مدنياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت فجراً مدينة البوكمال» في محافظة دير الزور.

ومن بين القتلى وفق المرصد 15 نازحاً على الأقل من مناطق سيطرة التنظيم في دير الزور والرقة وكذلك في العراق المجاور. واستهدفت الغارات وفق عبد الرحمن منطقة سكنية في المدينة عند الثالثة فجراً، أثناء نوم السكان، ما يفسر حصيلة القتلى المرتفعة. وأفاد المرصد بأن «تنظيم الدولة حول شققا سكنية في المنطقة المستهدفة الى مقار له».

وتأتي حصيلة القتلى في البوكمال الإثنين غداة مقتل 12 امرأة على الأقل في غارات للتحالف أيضا على قرية تحت سيطرة الجهاديين في ريف الرقة الشرقي في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد الإثنين.

وبحسب المرصد فإن التحالف استهدف بعد ظهر الأحد سيارات كانت تقل نساء يعملن في الزراعة أثناء عودتهم من الحقول الزراعية.