﻿البطولات النسائية تتصدر الدراما المصرية في رمضان

القاهرة – «القدس العربي» : تشهد الدراما المصرية، التي ستعرض في رمضان المقبل عددا كبيرا من البطولات النسائية المطلقة، التي تتنافس على الشاشات التلفزيونية، حيث تقدم يسرا مسلسل «الحساب يجمع». ويشارك في البطولة محمود عبدالمغني وكريم فهمي، وإيمان العاصي، والمطربة بوسي، وعايدة رياض، ومراد مكرم، وندى موسى والوجه الجديد ديانا هشام، وهو سيناريو وحوار محمد رجاء وإياد عبد المجيد، وإخراج هانى خليفة.

وتدور أحداثه حول مديرة لأحد مكاتب التخديم تشجعها صديقتها على سرقة أحد المتعاملين مع المكتب، لكنهما تختلفان مع باقي الأفراد المشاركين في هذه السرقة.

أما غادة عبدالرازق فتقدم مسلسل «أرض جوه» ويشاركها هيثم شاكر وعباس أبوالحسن وأحمد الشامي وفريال يوسف وأحمد فؤاد سليم وعبدالرحمن أبوزهرة ومحمد كريم ومراد مكرم وأحمد عبدالوارث ومها أبوعوف، ومن الشباب عمرو صحصاح وعمرو صالح ومؤمن نور ويوسف عثمان ونادية خيري، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد جمعة.

ويدور المسلسل حول مضيفة طيران يتم اختطاف الطائرة، التي تتواجد فيها ويتم اتهامها بأنها أحد أفراد العصابة التي قامت بذلك.

نيللي كريم تقدم مسلسل «الأعلي سعر» تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ويشاركها البطولة زينة، وأحمد فهمي ونبيل الحلفاوي وأحمد مجدي وسلوى محمد علي وخالد كمال ومحمد حاتم وسارة سلامة، ويدور حول راقصة بالية تتعرض للمؤامرات والخيانة. وللسنة الثالثة على التوالي تقدم دنيا سمير غانم مسلسلا كوميديا بعنوان «في الا لاند»، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يسافرون إلى الصين، وفي أثناء رحلتهم يحدث عطل فني في محركات الطائرة يضطرهم للهبوط في إحدى جزر تايلاند، ويحاولون الخروج من الجزيرة، ما يعرضهم للعديد من المشكلات والمواقف الكوميدية، ويشاركها الفنان سمير غانم ومحمد سلام.

وتخوض ياسمين عبد العزيز تجربة البطولة التلفزيونية للمرة الأولى من خلال مسلسل «هربانة منها»، الذي كان من المقرر أن يشاركها تامر حسني في بطولته، إلا أنهما اختلفا وانسحب تامر حسني، وتم استبداله بمصطفى خاطر، المسلسل عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تقدم فيه ياسمين عبد العزيز شخصية مختلفة في كل حلقة، وتنفرد بتقديم عدد من الشخصيات المتعددة، المسلسل تأليف خالد جلال وإخراج معتز التوني وتشاركها البطولة انتصار وصلاح عبدالله وعايدة رياض وإنعام سالوسة وفايدة عبدالغني.

مي سليم أيضا تقدم مسلسل عبارة عن حلقات منفصلة متصلة وهو «سبع صنايع» وتقدم شخصية مختلفة أيضا في كل حلقة ويشاركها البطولة شريف رمزي، والمسلسل يشارك فيه 27 ضيف شرف من نجوم الصف الأول.

وتقدم آيتن عامر أول بطولة مطلقة في مسلسل «إزى الصحة»، إخراج إبراهيم فخر، وتأليف يوسف معاطي، وإنتاج كينغ توت.

ويشاركها البطولة أحمد رزق ويساندها عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد رجب ووفاء عامر.

حورية فرغلى تشارك في السباق بمسلسل «الحلة ج»، من تأليف فايز رشوان وإخراج حسين شوكت ويشاركها البطولة أحمد زاهر، إنتاج نيوسينشرى. ويدور المسلسل حول سيدة جميلة تدخل في صراعات في عالم رجال الأعمال.

اللبنانية هيفاء وهبي تشارك في السباق الرمضاني أيضا بمسلسل «الحرباية»، تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم أحمدي وتشاركها في بطولة المسلسل دينا ورحاب الجمل ومحمود عبد المغني ويدور حول فتاة جميلة تهرب من شقيقتها بسبب معاملتها القاسية وتتعرض لعدد من المواقف الصعبة.