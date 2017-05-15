﻿معرض «الخط والمسابح» في الدوحة: الفنون الإسلامية بأنامل تركية

الدوحة – من أحمد يوسف: افتتح، مساء الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، معرض فن «الخط والمسابح المعاصر»، رسمياً.

ويبدأ المعرض، الذي ينظم تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، استقبال الزوار، ويستمر حتى 17 يونيو/ حزيران المقبل.

وشارك في الافتتاح الرسمي، سفر توران، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغـان، والـسفير التـركي في قـطر فكـرت أوزر، والنائـب في البـرلمان التـركي أمـر الله إشـلار.

ويضم المعرض أعمال رئيس وقف إسطنبول للحضارة والفن، الفنان التركي المعاصر محمد تشيبي، بالإضافة إلى أعمال عشرات الفنانين الأتراك المتخصصين بفن الخط وصناعة المسابح الفريدة.

كما يضم المعرض مختارات خطيّة يرجع تاريخها للفترة من 1960 وحتى الآن.

وتركز المعروضات على مكونين رئيسيين يبرزان جمال الإسلام عبر الفن. أولهما الحلية الشريفة، وهو شكل فني من أشكال فن الخط الكلاسيكي.

أما المكون الثاني فيتمثل في مجموعة من «سُبحات الصلاة» المُستخدَمة في الذكر والتسبيح.

ويبلغ عدد هذه المختارات الخطية 250 لوحة؛ وهي قطع فنية جمعها الفنان التركي الشهير محمد تشيبي، وتوصَف بأنها واحدة من أرقى المجموعات الفنية من نوعـها على مسـتوى العـالم.

كما يضم المعرض نحو 350 قطعة من المسابح المصنوعة يدوياً.

ويعكس «فن الخط والتسابيح المعاصر» أهمية فن الخط باعتباره أحد أشكال التعبير الفني في الثقافة الإسلامية.

كما يبرز المعرض التزامَ متاحف قطر بمد جسور التفاهم بين الثقافات من خلال تنظيم معارض وبرامج متنوعة تحتفي بالفنون والتراث والإبداع.

وتنسجم رؤية محمد تشيبي مع هذا الهدف، إذ تسهم مجموعته في زيادة الوعي بفن الخط وتقديره حول العالم.

يُذكر أن الفنان محمد تشيبي؛ أسَّسَ أول متحف لأعمال الحلية الشريفة وسُبُحات الصلاة في السليمانية في إسطنبول، إذ دأب منذ تسعينات القرن الماضي على تكوين مجموعته التي تضم أعمالًا مختلفة من فنون الخط الكلاسيكي والحلية الشريفة المُطعّمة بلمسات عصرية برغم تاريخها القديم.

وسبق له أن عرض مقتنياته في أكثر من 30 معرضًا داخل تركيا وخارجها.

وأقيمت في السنوات الخمس الأخيرة في قطر العديد من المعارض الفنية والثقافية التركية، في ظل العلاقات التركية – القطرية المتزايدة في المجالات كافة.

وكان 2015 العام الثقافي التركي – القطري، وشهد إقامة العديد من المشاريع الثقافية.