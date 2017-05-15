﻿هبة طوجي تؤكد عقدها الفني مع أسامة الرحباني مدى الحياة

بيروت – «القدس العربي»: خطفت النجمة اللبنانية الشابة هبة طوجي، التي حلّت ضيفة استثنائية على برنامج «منا وجرّ» مع المقدم بيار رباط عبر قناة «أم تي في» أنفاس المشاهدين، الذين تسّمروا أمام الشاشة مدهوشين بحضورها وتميّزها ومواهبها وتواضعها، فكانت حلقة مميزة استحقت المتابعة والحديث عنها اعلامياً.

لم تنكر هبة أبداً فضل وجهود المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، إذ أكدت أن نجاحاتها العالمية جميعها كانت بفضله، ولفتت إلى أن العمل المكثّف، الذي جمعهما جعلها تصل إلى هذا المستوى العالمي، وحرصت على التأكيد على أن نجاحها هو نجاح أسامة والعكس صحيح.

وكشفت أنه لا يوجد عقد مكتوب بينها وبين أسامة الرحباني، إيماناً منها بأنّ العقد في الفنّ لا يعتبر فناً حقيقياً، ولفتت في الوقت عينه إلى أن عقدها معه هو عقد لمدى الحياة وهو ليس عقداً ورقياً بل عقد تفاهم وطموح على حدّ تعبيرها.

وأثنت على مشاركتها في المسرحية العالمية Notre dame de Paris التي اعتبرتها قيمة مضافة في مسيرتها الفنية، والتي ساهمت في فتح العديد من الأبواب أمامها.

ولم توافق مقدم البرنامج، الذي سألها لماذا هي بعيدة عن العالم العربي، فأكّدت أنها لا تهمل أعمالها العربية بل على العكس، على الرغم من أنها تقيم بين لبنان وفرنسا، والدليل على ذلك ألبومها الجديد (30 هبة طوجي). وأعلنت عن مجموعة أعمال ومهرجانات فنية ستكون في انتظارها هذا الصيف في لبنان أبرزها عرض المسرحية «نوتردام دو باري»، التي تشارك فيها ضمن مهرجانات جونية الدولية من 8 إلى 11 تموز/يوليو ومهرجانات الأرز الدولية، التي ستقدم فيها 10 أغان احتفاء بمرور 10 سنوات على تعاملها مع أسامة الرحباني. ولفتت إلى أن السنوات العشر، التي تعاملت فيها معه علّمتها حياة الشهرة والضوء والفن من دون اغفال حياتها الشخصية والعائلية التي أولتها أهمية ايضاً. وتخلل الحلقة عرض تقرير بدت فيه طوجي تغنيّ إلى جانب النائب الشاب نديم الجميل، الذي تجمعها به صداقة على حدّ قولها.

واستجابت للتحدّي الذي قدّمه لها بيار رباط، والمتعلق بتقليد أصوات الفنانين، فنجحت في الاختبار كاشفة عن موهبة التقليد لديها، وتوالت على تقليد كل من ماريا كاري، وداليدا وبريتني سبيرز وشاكيرا، كما قامت بتقليد صوت سيرين عبد النور وغريس ديب.

وأعربت عن خوفها في أن يسبب تقليدها الأصوات مشكلة ما لاحقا، ولم ينهِ رباط التحدي فاستكمل ممازحاً بطلب تقليد علي الديك إلا أن طوجي رفضت طلبه فأصرّ عليها أن تقوم بتقليد الفنانة نادين الراسي مع سيرين عبد النور، فقدمت بطريقة طريفة وكوميدية أغنية «مين حبيبي أنا»، كما تمكنت من التغلب على الفنان غسان الرحباني بتقديم أطول أوف لها إذ تعدت الـ 36 ثانية.

وقدمت هبة أغنيتها بعنوان «احكيني» من ألبومها الجديد والتي رافقها فيها ستة عازفين حضروا على المسرح، كما انضمّ اليها بصورة مفاجئة المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، الذي أشاد بها، واصفاً إياها بأنها أكثر من رائعة، وتزامناً تلقت تهنئة من والدتها، التي أبدت افتخارها واعتزازها بها، وذلك من خلال رسالة صوتية بعثتها عبر «الواتساب».

تجدر الإشارة إلى أنّ تقليد أصوات الفنانين كان في محله إذ لم تمض أيام حتى سارعت النجمة نادين الراسي إلى الرّد بعنف وقساوة على طوجي من خلال نشرها مقطعاً من الفيديو وهي تغني أهواك، الذي علّقت عليه إحدى معجباتها قائلةً: «مش عيب أنّو نقلّد بس نقلّد صح».

وعلّقت نادين على هذا الفيديو قائلةً: «مش عيب أبدًا… ساعتها منعَبِّي هوا بلا ما ناكُل هوا عالهوا».