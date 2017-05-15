﻿الرئيس الصيني يطرح نفسه سدا منيعا ضد سياسات الحمائية التجارية

بكين – أ ف ب: طرح الرئيس الصيني، شي جينبينغ، نفسه سدا منيعا ضد سياسات الحمائية التجارية، وذلك خلال لقائه أمس الإثنين مع مجموعة من رؤساء الدول الذين توافدوا إلى بكين للاحتفال بمشروعه المتعلق بـ «طرق الحرير الجديد». وفي اليوم الثاني من قمة شارك فيها إلى جانبه حوإلى ثلاثين مسؤولا، منهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، وعدد قليل من كبار المسؤولين الغربيين، قال شي جينبينغ، الرجل القوي للنظام الصيني، ان «العولمة تواجه رياحا معاكسة».

وذكر الرئيس الصيني بأنه أطلق في 2013 مبادرة «طرق الحرير الجديد» التي تتضمن مجموعة من مشاريع البنى التحتية، تمهيدا لربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا، على غرار القوافل التي كانت تعبر آسيا الوسطى في العصور القديمة.

إلا ان الرئيس الصيني، الذي غالبا ما تتهم أوساط الأعمال الغربية بلاده بتفضيل شركاتها في السوق الداخلية، قال «يتعين علينا السعي إلى تحقيق نتائج عبر مزيد من الانفتاح والتعاون… ونبذ سياسة الحمائية».

وكان الرئيس الصيني دافع عن حرية التبادل والعولمة في بداية السنة في منتدى دافوس الاقتصادي (في سويسرا)، في وقت يثير وصول دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة مخاوف من انحراف نحو الحمائية التجارية في الولايات المتحدة.

واذا كان الرئيس الامريكي جعل من الصين واحدا من اهدافه المفضلة خلال حملته الانتخابية، متهما بكين بـ «سرقة» ملايين فرص العمل في الولايات المتحدة، فقد بدا أقل تهجما تجاهها منذ وصوله إلى البيت الأبيض. حتى ان بكين وواشنطن أعلنتا الأسبوع الماضي عن اتفاق تجاري حول اللحوم والغاز الطبيعي وبعض الخدمات المالية.

ولم يزر دونالد ترامب بكين بعد. وباستثناء رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، لم يشارك أي من قادة مجموعة السبع في القمة، ما أوحى أن البلدان الغربية تتخوف من ان تسعى الصين قبل اي بلد آخر إلى ان تستأثر بالتجارة الدولية.

ويرفض عدد كبير من البلدان الأوروبية الانضمام إلى بيان حول التجارة أعدته الصين، كما قال مصدر دبلوماسي أمس الأول.

وترى هذه الدول، ومنها ألمانيا وإستونيا وفرنسا واليونان والبرتغال والمملكة المتحدة، ان هذا البيان لم يتطرق بشكل واف إلى هواجس الأوروبيين على صعيد شفافية الاسواق العامة او المعايير الاجتماعية والبيئية.

وأبدت الصين التي تسعى إلى ترسيخ علاقاتها التجارية مع الأجزاء الأخرى من العالم، استعدادها للقيام باستثمارات كبيرة في مشاريع طرق الحرير الجديدة.

واعلن الرئيس الصيني لدى افتتاح القمة أمس الأول عن تخصيص 113 مليار يورو لهذه المشاريع الموزعة على حوالي ستين بلدا: طرق للسكك الحديد ومرافىء ومجمعات صناعية.

وقد قرر بنك الصين للتنمية، وحده حتى الان، تخصيص اكثر من 800 مليار يورو لاستثمارات موزعة على 900 مشروع.

وتؤكد بكين ان مبادرتها منفتحة على الجميع، ودعت إلى القمة مندوبين عن الاميركتين والرئيسين التشيلي والأرجنتيني. ورحب المشاركون بهذه الرؤية.

وقال رئيس الحكومة اليونانية اليكسيس تسيبراس «في هذه الاوقات التي نواجه فيها ميلا كبيرا للرد على أزمة العولمة عبر العزلة والجدران، تقدم هذه المبادرة رؤية للاتصال والتعاون والحوار».

وفي إطار عمليات الخصخصة التي تفرضها الجهات الدائنة على اليونان التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية، اضطرت أثينا إلى التخلي لرؤوس أموال صينية عن الاشراف على مرفأ بيريه. وكان تسيبراس يتصدى في البداية لهذا المشروع، لكنه انتهى إلى تأييده. ويأمل هؤلاء المستثمرون الصينيون في ان يجعلوا من بيريه «جسرا بين آسيا وأوروبا».

وأكد وزير المال البريطاني فيليب هاموند، الذي تطرق إلى خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وضرورة ان تجد لندن شركاء تجاريين جددا، استعداد بريطانيا «للعمل من اجل إنجاح هذه المبادرة مع جميع الشركاء في طرق الحرير الجديدة».