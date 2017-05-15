﻿دبي: مشروع «مرسى العرب» يتضمن إنشاء جزيرتين صناعيتين كمنتجع سياحي بكلفة 1.7 مليار دولار

دبي – رويترز: تعتزم دبي تطوير منتجع سياحي بقيمة 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على جزيرتين صناعيتين جديدتين ستشيدهما على جانبي فندقها الفاخر برج العرب.

وهذا أحدث مشروع تخطط له الإمارة في الوقت الذي تسعى فيه لجذب 20 مليون زائر بحلول 2020 حين تستضيف «معرض إكسبو الدولي 2020».

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الاثنين أن مشروع «مرسى العرب» الممتد على مساحة أربعة ملايين قدم مربعة سيتألف من جزيرتين صناعيتين، إحداهما مخصصة للترفيه والسياحة العائلية والأخرى تضم فيلات فاخرة إلى جانب مرسى خاص.

ودبي واحدة من أكثر المدن الجاذبة للزائرين في العالم بالفعل، لكن فنادقها ومراكز التسوق بها وشركة طيران الإمارات المملوكة للحكومة تضررت من ارتفاع الدولار الأمريكي الذي زاد من تكلفة زيارة الإمارة لكثير من الأجانب. وتربط الإمارات العربية المتحدة عملتها الدرهم بالدولار.

وزار نحو 4.6 مليون سائح دبي خلال الربع الأول من العام، بارتفاع 11 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الرسمية.

وسيضم «مرسى العرب» 140 فيللا، ومرسى وألعاب مائية، ومسرحا يسع 1700 شخص لاستضافة سيرك دو سوليه وفق تقارير إعلامية محلية. وقالت وكالة أنباء الإمارات ان العمل في المشروع سيبدأ الشهر المقبل وسيكتمل في أواخر 2020.

ولم تذكر الوكالة كيفية تمويل المشروع.

وتعكف دبي على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى من المنتظر أن تكتمل في السنوات القليلة المقبلة ويتم تمويلها بالدين.

وتبني دبي موقع «معرض إكسبو الدولي 2020»، وامتدادا لمترو دبي ومطار آل مكتوم الدولي، وهو مطار جديد على أطراف دبي سيخدم 146 مليون راكب بحلول 2025.

وقالت الوكالة ان «مرسى العرب» سيضيف 2.2 كيلومتر إلى الشريط الساحلي للإمارة.

(الدولار يساوي 3.6727 درهم إماراتي).