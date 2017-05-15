﻿السراج يلتقي وزير الداخلية الإيطالي في طرابلس والرئاسي الليبي يقر تشكيل لجنة لإعداد مشروع المصالحة الوطنية

طرابلس – وكالات: وصل وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى العاصمة طرابلس، أمس الاثنين، والتقى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة ‏الوفاق فائز السراج، بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني.‏

وذكرت السفارة الإيطالية عبر حسابها الشخصي بموقع «تويتر» أن السراج ناقش مع الوزير مينيتي ملف الهجرة غير ‏الشرعية، واتفقا على الوقوف صفاً واحداً وبكل حزم للحد من الظاهرة. وحسب السفارة قال رئيس المجلس الرئاسي إنه ‏من المهم جداً التركيز على الجنوب، لمحاربة الهجرة غير الشرعية بشكل فعَّال.‏ ووفق وسائل الاعلام الايطالية سيعقد الوزير مينيتي، في وقت لاحق من الأثنين، مؤتمراً ‏صحافياً في القاعدة البحرية «بوستة» بالعاصمة الليبية طرابلس، والتي تعد المقر المؤقت لحكومة الوفاق الوطني، المعترف ‏بها دوليا.‏ ولم تذكر المصادر أية تفاصيل بشان برنامج الزيارة، لكنها رجحت أن تتناول التعاون بين البلدين في إطار جهود مكافحة ‏الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى القارة الأوروبية، حيث تعد ليبيا معبراً رئيسياً لتلك الهجرة. والخميس الماضي، عقدت ‏اللجنة المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بين إيطاليا وليبيا، اجتماعا في طرابلس، حيث تم الاتفاق على برنامج لتعزيز ‏قدرات خفر السواحل وحرس الحدود الليبيين.‏ ويرافق الوزير مينيتي، في لقاءاته بليبيا، السفير جوزيبه بيرونه، وهو السفير الغربي الوحيد المتواجد في ليبيا حتى الآن، ‏علماً أن سفارة إيطاليا في طرابلس أعيد افتتاحها في 10 كانون ثاني / يناير الماضي، بعد إغلاق لمدة عامين لأسباب أمنية. ‏وتأتي الزيارة بعد قيام رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنجيلنو ألفانو، في 6 أيار/مايو الماضي بزيارة إلى طرابلس، حيث التقى ‏نظيره الليبي في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة.‏ وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا ، فائز السراج، بحث الأحد، مع ‏‏مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، التطورات الأخيرة في البلاد وسبل المضي قدماً في ‏‏العملية السياسية. ووصف مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي بـ«الإيجابي جداً»، مشيراً إلى وجود ‏دعم ‏دولي قوي للعملية السياسية في ليبيا. وغرد كوبلر عبر حسابه على موقع «تويتر» عن اللقاء قائلاً: «اجتماع إيجابي ‏جداً مع ‏رئيس الوزراء فايز السراج في طرابلس حول التطورات الأخيرة والمضي قدماً. دعم دولي قوي للعملية ‏السياسية في ليبيا».‏ من جهته أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية وذلك لوضع «آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية (بين كافة الأطراف)». وأعلن المجلس، مساء الأحد، عن تشكيل اللجنة التي قال إنها ستتولى «إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية في كافة أنحاء الدولة مع الأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة»، بحسب نص القرار الاثنين. وتتكون اللجنة التي تخضع لإشراف المجلس الرئاسي، من 15 عضواً سيقع اختيارهم بقرار لاحق «وفقا لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة». وذكر القرار أنه سيراعى في تشكيل اللجنة «التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي».

كما أشارإلى أن من مهام اللجنة «تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها إلى المجلس، وتحديد قواعد عملها الداخلية». وحدد القرار مدة عمل اللجنة بأربعة أشهر «لإعداد المشروع ويمكن تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين».

القرار المذكور جاء على خلفية جلسة مباحثات جرت بين فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وخليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، في أبو ظبي مطلع أيار/مايو الجاري. ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة. يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المحيطة بها، قد شهدت خلال اليومين الماضين اشتباكات بين كتائب ‏‏‏ومليشيات مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني وأخرى داعمة لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ‏ولايته.‏