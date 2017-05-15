﻿موغيريني تدعم تدخلاً أكبر في جنوب ليبيا للسيطرة على تدفق المهاجرين

لندن – «القدس العربي»: قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لدى وصولها بروكسل ‏لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إنها تدعم الطلب المقدَّم من ألمانيا وإيطاليا للعمل في جنوب ‏ليبيا عبر بعثة تابعة للاتحاد تنتشَر على حدود البلاد مع النيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.‏

ونقلت وكالة «آنساميد» عن موغيريني قولها إن دعمها تلك الخطة يأتي بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين عبر الصحراء، ‏حيث يلقى الكثير منهم حتفهم.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بذلك بالفعل عبر بعثات في النيجر ومالطا.‏

وأوضحت موغيريني أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأثنين سيخصَّص تقريباً بالكامل لأفريقيا. وأن خيار وجود ‏تغيير مستمر في منظور أوروبا تجاه أفريقيا يأتي لأنه لم يعد ينظَر إلى القارة السمراء باعتبارها مستفيدة من المعونة ‏الإنسانية بل أصبحت شريكاً حقيقيّاً في الاقتصاد والهجرة والأمن والاهتمام بالشباب، مشيرة إلى أن تلك القضايا ستناقَش ‏بتعمق خلال غداء عمل يشارك فيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي.‏