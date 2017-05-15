موغيريني تدعم تدخلاً أكبر في جنوب ليبيا للسيطرة على تدفق المهاجرين
لندن – «القدس العربي»: قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لدى وصولها بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إنها تدعم الطلب المقدَّم من ألمانيا وإيطاليا للعمل في جنوب ليبيا عبر بعثة تابعة للاتحاد تنتشَر على حدود البلاد مع النيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ونقلت وكالة «آنساميد» عن موغيريني قولها إن دعمها تلك الخطة يأتي بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين عبر الصحراء، حيث يلقى الكثير منهم حتفهم.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بذلك بالفعل عبر بعثات في النيجر ومالطا.
وأوضحت موغيريني أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأثنين سيخصَّص تقريباً بالكامل لأفريقيا. وأن خيار وجود تغيير مستمر في منظور أوروبا تجاه أفريقيا يأتي لأنه لم يعد ينظَر إلى القارة السمراء باعتبارها مستفيدة من المعونة الإنسانية بل أصبحت شريكاً حقيقيّاً في الاقتصاد والهجرة والأمن والاهتمام بالشباب، مشيرة إلى أن تلك القضايا ستناقَش بتعمق خلال غداء عمل يشارك فيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي.