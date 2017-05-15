﻿تباين البورصات العربية: ارتفاع السعودية بفضل النفط وتراجع دبي

دبي – رويترز: تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس الإثنين، مع صعود البورصة السعودية مدعومة بتعافي أسعار النفط، بينما تراجعت بورصة دبي تحت ضغط استمرار خسائر أسهم «دي.اكس.بي إنترتنمنتس» للحدائق الترفيهية. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أكبر شركة منتجة للبتروكيميائيات في المملكة والتي قد تستفيد هوامش أرباحها من ارتفاع أسعار النفط، 0.5 في المئة. لكن سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» تراجع 5.4 في المئة. وهوى السهم بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة أمس الأول بعدما سجلت الشركة زيادة كبيرة في خسائرها الفصلية. وصعد سهم «دار الأركان» للتطوير العقاري 3.9 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق، بعدما قالت الشركة ان مجلس إدارتها قبل استقالة عبد الرحمن بن حمد الحركان من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من أول يونيو/حزيران لأسباب شخصية. ولم تسم الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة، بفعل عمليات بيع في أواخر جلسة التداول، مع تراجع سهم «دي.اكس.بي إنترتنمنتس» 5.6 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2015.

وجاءت أرقام زائري حدائق الشركة مخيبة لآمال المستثمرين. وسجلت الأسبوع الماضي زيادة في خسائر الربع الأول من العام، وحذرت من انخفاض أعداد الزائرين على الأرجح في الربعين التاليين. واحتل سهم «أرابتك القابضة» للبناء المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في دبي، بينما جاءت «حقوق الاكتتاب» في زيادة رأسمال الشركة في المركز الأول.

وقفز السهم الأساسي نحو سبعة في المئة في أوائل التعاملات، لكنه أغلق منخفضا 0.1 في المئة عند 0.762 درهم مع تأرجح الحقوق، التي بدأ تداولها أمس ويستمر حتى 28 مايو/أيار، بشدة بين 0.03 و0.215 درهم. وتراجع سهم «شعاع كابيتال» 6.6 في المئة، رغم تحول الشركة إلى الربحية في الربع الأول من خسارة قبل عام. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، لكن مؤشر بورصة قطر ارتفع بنفس النسبة، مدعوما بالأسهم القيادية، مع صعود سهم «بنك الدوحة» 1.3 في المئة وسهم «بروة العقارية» 1.4 في المئة. وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.7 في المئة، وكان الأفضل أداء في المنطقة. ومن المنتظر أن تعلن «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق في وقت لاحق تغييرات في مؤشراتها، عندما يتقرر رفع تصنيف باكستان إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران. يبلغ وزن باكستان نحو عشرة في المئة في مؤشر الأسواق المبتدئة. وعندما تترك المؤشر فإن وزن الكويت سيزداد فيه أكثر من الخُمس، حسب تقديرات المحللين، وهو ما يعني تدفقات كبيرة على بورصتها. وتدير صناديق الاستثمار في أسواق الأسهم المبتدئة حاليا أصولا بنحو 6.4 مليار دولار. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.04 في المئة، لكن سهم «الحديد والصلب المصرية» ارتفع 7.1 في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا طفيفا في صافي الخسائر للتسعة أشهر الأولى من سنتها المالية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية: في السعودية زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 6892 نقطة. وفي دبي تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 3378 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4564 نقطة. وارتفع المؤشر القطري 0.6 في المئة إلى 10118 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6706 نقاط. وزاد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1312 نقطة، بينما تراجع المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5416 نقطة. وفي مصر هبط المؤشر 0.04 في المئة إلى 12866 نقطة.