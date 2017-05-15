﻿تمويل رخيص وديون كثيرة ومخاطر متنامية خلف رؤية الصين لـ«طريق الحرير الجديد»

بكين – رويترز: خلف سعي الصين لبناء «طريق الحرير الجديد» بتكلفة تصل إلى تريليون دولار، يكمن برنامج كبير للإقتراض على نحو لم يسبق له مثيل، لتمويل بناء موانئ وطرق وشبكات للسكك الحديدية، لكنه أيضا قد يترك بعض البنوك والكثير من الدول تعاني من تداعيات.

وفي قلب هذا الإنفاق الذي يتسم بالبذخ يقف بنكان من أكبر البنوك الصينية، وهما «بنك التنمية الصيني» و»بنك التصدير والاستيراد الصيني»، واللذان قدما بالفعل معا قروضا بقيمة 200 مليار دولار في أنحاء آسيا والشرق الأوسط وحتى أفريقيا.

ومن المنتظر أن يقدما 55 مليارا إضافية على الأقل، حسب إعلانات صدرت أثناء قمة الحزام والطريق التي عقدت على مدى يومين في بكين، والتي انتهت أمس الإثنين.

وبفضل التمويل الرخيص، ساهم البنكان في إزاحة ما أطلق عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الأول «تحديا بارزا» أمام «طريق الحرير الجديد»، وهو مشكلة التمويل.

لكن مصرفيين ومحللين يقولون أنه مع نمو «مشروع الحزام والطريق»، تزداد المخاطر التي تواجه البنكان الكبيران، والبنوك التجارية والمقترضين، المشتركون معا في مشاريع تثير شكوكا حول جدوى النشاط. ويقول «بنك التصدير والاستيراد الصيني»، الذي يسعى لاحتواء المخاطر، إنه فرض سقفا للدين لكل دولة.

ويقول «نك التنمية الصيني» أنه يطبق حدودا صارمة على الخطوط الإئتمانية للمقترضين السياديين ويتحكم في تركز القروض.

وقال سون بينغ، نائب محافظ «بنك التصدير والاستيراد الصيني» للصحافيين الأسبوع الماضي «فيما يخص بعض الدول، إذا منحناهم الكثير من القروض، والكثير من الديون، فإن استدامة ديونهم ستكون موضع شك».

وحتى الآن تظل التمويلات رخيصة ووفيرة بفضل بكين.

وقال مصرفيون ومحللون انه حتى الآن فإن المفاوضات المتعلقة بقروض مشروعات البنية التحتية في إطار مبادرة «الحزام والطريق» تتم بشكل أساسي بين الحكومات، مع أسعار فائدة تقل عن تلك التي تقدمها البنوك التجارية، ومع تمديد مواعيد السداد.

وتُبقي عمليات ضخ رأسمال حكومي ضخم، والسندات التي يجرى تسعيرها كديون سيادية، والوصول السهل إلى برنامج الإقراض التكميلي الذي تعهد به البنك المركزي، …كل هذه تبقي تكاليف التمويل من البنكين العملاقين عند مستويات قياسية متدنية.

ففي إندونيسيا، قدم «بنك التنمية الصيني» قرضا ميسرا لمدة 40 سنة، دون أن يطلب ضمانات دين حكومية، لتمويل 75 في المئة من خط للسكك الحديدية بين جاكرتا وباندونغ تبلغ تكلفته 5.29 مليار دولار، وهو أول خط للسكك الحديدية فائقة السرعة في البلاد ونموذج لمشاريع البنية التحتية لجهود مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

وتبلغ فترة السماح للقروض عشر سنوات. ويتضمن القرض حصة بنسبة 60 في المئة مقومة بالدولار الأمريكي بفائدة 2 في المئة، ويتم حساب الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة باليوان الصيني، حسب مذكرة صادرة عن بنك «تشاينا إنترناشونال».

وقال دينغ تشيانغ تشيون، نائب رئيس «البنك الصيني للتنمية» للصحافيين الأسبوع الماضي ان البنك، وهو أكبر مؤسسة للتمويل التنموي في العالم، لا يسعى إلى «تعظيم الأرباح».

* مخاطر وعوائد

يسمح التمويل الميسر لكبار المصنعين ومطوري البنية التحتية المملوكين للحكومة في الصين بالتنافس بقوة مع الشركات الأجنبية التي تتقدم بعروض لتنفيذ المشروعات.

وتشير إحصاءات حكومية إلى أن 47 في المئة من التكتلات العملاقة المملوكة للحكومة المركزية البالغ عددها 102 كيانا تشارك في مشاريع «الحزام والطريق» البالغ عددها 1676 مشروعا.

وفازت «تشاينا كومينيكشن كونستراكشون غروب» وحدها بعقود بقيمة 40 مليار دولار، وتبني طرقا طولها الإجمالي عشرة آلاف و320 كيلومترا، و95 ميناء بفي المياه العميقة، وعشرة مطارات، و152 جسرا و2080 خطا للسكك الحديدية في دول مشاركة في مبادرة «الحزام والطريق».

ومحافظ البنك المركزي الصيني، تشو شياو تشوان، من بين أولئك الذين يحذرون من أن الاعتماد على القروض الرخيصة يثير «مخاوف ومشكلات» من بينها غياب الاستدامة.

وواجهت الصين تلك المشكلة في السابق، وتبلغ الديون المستحقة للصين على فنزويلا، التي تعاني أزمة، 65 مليار دولار.

وقال جاك يوان، محلل البنوك لدى «فيتش ريتِنغز»» للتصنيف الإئتماني في شنغهاي «الدول التي تتجه إليها الكثير من تلك القروض هي أماكن كانت ستواجه صعوبات في الحصول على قروض من بنوك تجارية غربية- تصنيفها الإئتماني ليس جيدا للغاية أو أن المشاريع المعنية عادة ما تخلو من الجدوى الاقتصادية». وأضاف أن «مصدر القلق الأكبر هو أن تواصل البنوك الصينية إساءة تخصيص رأس المال.»

ويجرى دفع البنوك التجارية الصينية المملوكة للحكومة إلى دعم المبادرة الحكومية. وقال يي هويمان، رئيس مجلس إدارة «البنك الصناعي والتجاري الصيني» أمس ان البنك يساهم في 212 مشروعا في مبادرة «الحزام والطريق» ويقدم في المجمل ائتمانات بقيمة 67.4 مليار دولار.

ويعتزم «بنك أوف تشاينا» تقديم إئتمانات بقيمة 100 مليار دولار لمشروعات مماثلة بحلول نهاية العام.

وقال مسؤول مصرفي كبير لدى بنك صيني تجاري كبير «في الواقع، البنوك التجارية ليست متحمسة كثيرا… لا نقدم قروضا ميسرة، ولا نرغب بالفعل في أن تعتقد تلك الدول أن جميع قروض مشاريع الحزام والطريق تقدم بخصم».

وقد يقع العبء الأكبر على المقترضين. ففيما يخص لاوس، أحد أفقر دول آسيا، فإن تكلفة خط السكك الحديدية الممتد بين الصين ولاوس والبالغة سبعة مليارات دولار تزيد عن نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2015. وتحدد سعر فائدة القرض الميسر الذي حصلت عليه البلاد من «بنك التصدير والاستيراد» الصيني عند أقل من ثلاثة في المئة.

وفي باكستان، حيث تعهدت الصين باستثمار ما يصل إلى 56 مليار دولار في السكك الحديدية والطرق والبنية التحتية للطاقة، سترتفع ديون البلاد والمدفوعات الأخرى المرتبطة بمشاريع «الحزام والطريق» إلى نحو خمسة مليارات دولار في 2022، وفقا للمستشار الاقتصادي للحكومة الباكستانية.

ويقول دينغ، نائب رئيس «البنك الصيني للتنمية»، ان القروض التي جرى تقديمها إلى الدول المثقلة بالمديونية والدول الفقيرة ضمن الحدود التي يضعها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك أسعار الفائدة وفترات الإقراض.

لكن الدول المقترضة تقول أيضا ان لديها خيارات قليلة، في الوقت الذي تمضى فيه الصين قدما صوب أول مسعى لها في مجال التنمية الدولية.

وقالت سيما كامل، الرئيسة التنفيذية لبنك «يونايتد الباكستاني» ان «الأمر واضح ولا يحتاج إلى التفكير تقريبا.» وأضافت «يسهل كثيرا القول بأنه ستكون هناك كل هذه الديون، لكن إذا لم نحصل على هذا، أين سنذهب؟».