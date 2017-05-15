﻿«مبادلة» الإماراتية تتجه إلى استثمار 15 مليار دولار في صندوق لـ«سوفت بنك» الياباني

أبوظبي – الأناضول: قال إبراهيم عجمي، المسؤول في وحدة «مبادلة» للاستثمارات المالية الإماراتية الحكومية، ان الشركة تعتزم استثمار 15 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا «فيجن» التابع لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية.

ولفت عجمي في مقابلة مع وكالة (بلومبيرغ) نشرت أمس الإثنين إلى أن الاستثمار في الصندوق سيكون على مدى خمس سنوات. وأوضح أن صندوق «سوفت بنك» سيغلق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع باستثمارات تصل إلى 95 مليار دولار.

والعام الماضي كشف «سوفت بنك» النقاب عن خطط لصندوق «فيجن» تهدف إلى خلق منصة ضخمة من شأنها أن تصبح واحدة من أكبر المستثمرين في مجال التكنولوجيا على مدى العقد المقبل.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم.

ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، وتديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك»، التي تقول ان من المتوقع استثمار ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس المقبلةة.

و»مبادلة» شركة عالمية تابعة ومملوكة لحكومة أبوظبي، وتعمل في مجال الاستثمار الاستراتيجي، وتنشط في 13 قطاع أعمال، وتنتشر أعمالها في أكثر من 30 دولة حول العالم.