﻿«أرامكو السعودية» تمنح شركة إماراتية عقد بناء 4 منصات نفطية بحرية

أبوظبي – الأناضول: قالت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية شبه الحكومية أمس الإثنين ان شركة «أرامكو السعودية» منحتها عقداً جديداً لبناء 4 منصات نفطية بحرية، ليرتفع عدد العقود التي حصلت عليها من أكبر شركة نفط في العالم إلى ثلاثة عقود منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي. وأضافت في بيان ان المنصات البحرية ستكون في حقول السفانية وظلوف والبري، والسفانية هو أكبر حقل نفطي بحري في العالم، ويقع في الجزء الشمالي الشرقي للمملكة على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لدولة الكويت. وقال عقيل عبدالله ماضي، الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية، في البيان ان العقد يشمل أعمال الهندسة وشراء المواد والتوريد والتصنيع والنقل، وتركيب 4 منصات نفطية بحرية، إضافة إلى مد 4 خطوط أنابيب وكوابل بحرية. وفي أكتوبر الماضي، وقعت «أرامكو» اتفاقية طويلة الأجل مع «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» في أبوظبي، لتنفيذ برامجها لتطوير حقول النفط والغاز المغمورة في الخليج العربي.

كما منحت «أرامكو» في يناير/كانون ثاني الماضي عقدين لتنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لها في حقلي بري ومرجان للشركة ذاتها.

و«الإنشاءات البترولية الوطنية»، التي تأسست في أبريل/ نيسان 1973، هي مشروع مشترك بين «صناعات» الإماراتية بنسبة 70% و»شركة اتحاد المقاولين العالمية/سي.سي.سي.إنترناشونال» بنسبة 30%.

وكان الهدف من إنشائها توفير قاعدة لتصنيع المنصات الحديدية لتلبية احتياجات صناعة النفط والغاز. وتسعى الشركة إلى التوسع الجغرافي الى جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.