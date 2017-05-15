﻿من الأسرى المضربين: محمد جبران خليل عُزل إنفرادياً لثماني سنوات

الأسير محمد جبران محمد خليل، من مواليد السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول 1983، ينحدر من بلدة الرملة وتسكن عائلته في قرية المزرعة الغربية في فلسطين المحتلة عام 1948. اعتقل في الحادي عشر من مارس/ آذار 2006، ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة تنفيذ عملية فدائية. يعاني من أمراض نفسية وعصبية وصعوبة في الحركة ويعيش في زنازين العزل منذ نحو ثماني سنوات، بزعم محاولته الاعتداء على أحد السجانين في سجن جلبوع.

ويتعرض محمد لفقدان التوازن ونوبات من الإغماء نتيجة الآلام الشديدة في الرأس، وأوصى أطباء مستشفى سوروكا بإجراء تصوير له للرأس والأعصاب ومنذ فترة طويلة ينتظر ذلك دون فائدة، كما أنه لا يحصل على العلاج اللازم.

يقول محمد لمحاميته: «منذ اعتقالي وخلال التحقيق تعرضت للتهديد من المحققين بعذاب لا ينتهي وحرماني من رؤية الشمس، لذلك واجهت سلسلة عقوبات بلغت ذروتها بقرار عزلي، ومنذ بداية هذه المعاناة القاسية يجري تمديد العزل كل ستة شهور لأنهم يريدون أن تتحول كل لحظة في حياتي إلى جحيم ومعاناة وعذاب لا ينتهي، وبدعم كامل وغطاء من المحكمة الصورية التي تنفذ تعليمات جهاز الأمن الإسرائيلي».

وأضاف «يسعون في كل مرة تنتهي فترة عزلي للحصول على غطاء قانوني من محكمة العزل. ففي كل مرة يقدمون مبررات ومزاعم غير صحيحة، تارة يزعمون حيازتي هاتفا، وأخرى تهديدي للشرطة ثم إنني خطير نفسيا، ولكن كل ذلك استمرار للاستهداف المباشر وعقاب لي، كوني أسيرا فلسطينيا من الداخل، فهم يعتبرون ما قمت به خطيرا ويجب أن أكون عبرة وأدفع الثمن بالعزل والنفي الأبدي والحرمان من كل حقوقي بما فيها العلاج».

وأكد أن سلطات السجون فرضت عليه العزلة التامة في زنزانة انفرادية، «أعيش وحيدا دون اتصال أو احتكاك بالأسرى وبدأت أعاني من عدة أوجاع وأمراض، ورفضوا علاجي حتى أصبت بآلام حادة وتم نقلي إلى المستشفى ودون تشخيص مرضي أو إبلاغي بالمرض الذي أصابني، استمروا على مدار 15 يوما بحقني بالإبر مرتين يوميا صباحا ومساء، ومكثت في المستشفى 25 يوما، ثم أعادوني للزنزانة للظروف نفسها والمعاناة وهم يقدمون لي الدواء ولكن حالتي لم تتحسن أبدا، وحتى اليوم ورغم مطالبي المتكررة ما زلت أجهل نوع واسم مرضي. أما بخصوص الأدوية التي تعطى لي فهي تؤثر على العيون وأصبحت أعاني من مشاكل في الرؤية وأشعر بتراخي الأعصاب».