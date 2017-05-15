﻿خيارات تركيا في سوريا بين مواجهة «قوات الحماية الكردية» أو العمل مع الإدارة الأمريكية

حلب ـ «القدس العربي»: رغم المعرفة التركية بدعم الإدارة الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية المكونة أساسا من وحدات الحماية الكردية، إلا أنها تتحدث دائما عن خطورة ذلك، ساعية في الوقت ذاته للتفاهم مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث تجدد الحديث عن مواجهة هذه القوات قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى واشنطن غدا، حيث قال إن بلاده ستكافح الوحدات الكردية داخل تركيا وفي العراق وسوريا، وبيّن أن من الممكن تنفيذ عمليات عسكرية في أي حين، بهدف تفادي ما سمّاه خطر المنظمة الإرهابية الذي سيستمر في تهديد تركيا.

ويرى الصحافي السوري المختص بالشؤون التركية عبو الحسو، إن الحكومة التركية تمتلك العديد من الأوراق والـخيارات المـستقبلية التي يمكـنها من خـلالها اـلرد على الولايـات المتـحدة الأمريكـية لدفعها لتغيير موقفها اتجاه دعمها لـ»قوات سوريا الديمـقراطية».

وأضاف لـ»القدس العربي»: «هناك إمكانية دخول تركيا في حرب مباشرة ضد وحدات حماية الشعب في أكثر من منطقة ومكان على طول الحدود السورية – التركية، بالإضافة إلى زيادة تركيا علاقات تحالفها مع روسيا والصين على حساب الولايات المتحدة مما سيؤدي إلى فقدان أميركا لحليف قوي لها في المنطقة لا بل على تحولها إلى مشاكس ان لم نقل إلى عدو يهدد مصالح ونفوذ أمريكا في المنطقة».

وأشار حسو إلى أن «كل العيون تترقب لقاء الرئيسين التركي والأمريكي الذي سيؤدي إما إلى تفاهم عالي المستوى بين الطرفين أو إلى قطيعة ينعكس في كلتا الحالتين مفاعليها الأساسية على الوضع في سوريا».

ويقول المحلل السياسي السوري حسن النيفي لـ «القدس العربي»: «إن موافقة ترامب على تزويد «قسد» بالأسلحة النوعية إنما يعكس إصرار الإدارة الأمريكية على اعتمادها كحليف وحيد لمحاربة تنظيم الدولة ،خاصة أن هذا الأمر قد تم استباقا للزيارة التي ينوي الرئيس أردوغان القيام بها لأمريكا غدا».

وأضاف: «إن الإدارة الأمريكية من جهة أخرى حريصة على إبقاء تركيا حليفة لها، وربما الخطوة التي تتمثل بانسحاب «قسد» من تل رفعت والبلدات المجاورة لها بأمر أمريكي هي إجراء أمريكي الغاية منه تقديم حسن النية الأمريكية لتركيا».

واستطرد النيفي أن «التطمينات التي أرسلها وزير الدفاع الأمريكي ماتيس إلى الأتراك والتي توحي بعدم بقاء «قسد» في المنطقة بعد تحريرها من تنظيم الدولة، فاعتقد أن تركيا لن تسعى إلى تعكير العلاقة مع إدارة ترامب وسوف تحاول التصالح مع الموقف ولكن ستحاول من جهة أخرى الضغط على الأمريكان للحصول على ضمانات بعدم السماح لقيام أي كيان كردي في الشمال السوري».

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن منذ أيام إن مستشاري العمليات الخاصة الأمريكيين يتحركون بسرعة لإرسال أسلحة لوحدات الحماية الشعبية الكردية في سوريا، بناء على قرار الرئيس دونالد ترمب، مما أثار غضب تركيا، التي ترى في وحدات الحماية الشعبية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.