﻿القوات العراقية تتقدم غرب الموصل وتحبط تسلل انتحاريين في الأنبار

الموصل – الأنبار – « القدس العربي» – وكالات: أعلنت القوات العراقية، أمس الإثنين، أنها تواصل التقدم في أحياء غربي مدينة الموصل، شمالي العراق، فيما تمكنت من استعادة قريتين ومنطقة جديدة غرب المدينة.

وقال الملازم أحمد الخفاجي في قوات الشرطة الاتحادية، إن قوات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على 50 في المئة من حيي الاقتصاديين و17 تموز من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمالي الجانب الغربي للموصل.

وأضاف أن الشرطة الاتحادية سيطرت خلال تقدمها على «أكبر معمل لتصنيع المتفجرات الكيمياوية وفككت عشرات العبوات المصنعة في حي 17 تموز».

وأشار الخفاجي إلى أن القوات العراقية تتقدم بثبات نحو استعادة الأحياء المحيطة بالمنطقة القديمة وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وأفاد قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، القوات الأمنية استعادت السيطرة على حي العريبي في الجانب الأيمن من الموصل.

وحسب بيان لخلية الإعلام الحربي، فقد أعلن يار الله أن قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من استعادة السيطرة على حي العريبي في الجانب الايمن من مدينة الموصل

وتقترب القوات العراقية من تضييق الخناق على مسلحي التنظيم في المنطقة القديمة بوسط الجانب الغربي للموصل؛ حيث من المرجح أنها ستكون المحطة الأخيرة في معركة الموصل.

وتشن القوات العراقية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة لطرد «الدولة» من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق، واستعادت النصف الشرقي من المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقاتل منذ فبراير/شباط الماضي لانتزاع النصف الغربي. ويقول قادة الجيش ان الدولة» ما يزال يسيطر على نحو ثلاثين في المئة فقط من النصف الغربي للمدينة.

في الموازاة، وجهت طائرات F16 العراقية ضربة جوية لأوكار «الدولة» في قضاء البعاج التابعة لمحافظة نينوى، أسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم وتدمير معملين لتفخيخ العجلات وتصنيع العبوات الناسفة ، حسب بيان لخلية الاعلام الحربي.

ولفت البيان إلى أن «طائرات F16 العراقية وجهت ضربة جوية استهدفت اوكار مسلحي داعش ليلا في قضاء البعاج «. ووفقا لمعلومات خلية استخبارات عمليات قادمون يانينوى، فإن «الضربة اسفرت عن تدمير وكرين لقيادات داعش وثلاث مضافات وقتل العديد من عناصر داعش وتدمير معملين لتفخيخ العجلات وتصنيع العبوات الناسفة في قضاء البعاج».

إلى ذلك، كشف قائد عمليات الجزيرة، أن الوضع الامني في مدينة حديثة غربي محافظة الأنبار مستقر، لافتا إلى أنه تم قتل جميع الانتحاريين الذين تسللوا إليها وشنوا هجوما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح أربعة آخرين.

ونقلت قناة NRT عربية عن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي قوله أن «القوات الأمنية أحبطت تسللا لأربعة انتحاريين إلى مدينة حديثة وتمكنت من قتلهم، مشيرا إلى أن «العمليات العسكرية الضاربة لمعاقل داعش في المناطق الغربية والصحراوية دفعت بالتنظيم إلى إرسال انتحاريه إلى مدينة حديثة لتخفيف الضغط عن عناصره في مدن عنه وراوة والقائم».

وأوضح المحمدي أن التعاون المشترك بين العشائر والقوات الأمنية أدى الى حفظ الامن والاستقرار وملاحقة المطلوبين.