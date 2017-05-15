﻿موريتانيا: استمرار توقيف سيناتور معارض متشدد إثر دهسه أسرة بسيارته

نواكشوط – «القدس العربي»: هدّد أعضاء مناوئون للنظام في مجلس الشيوخ الموريتاني في نهاية اجتماع عقدوه أمس بالتصعيد في وجه نظام ولد عبد العزيز إذا لم تفرج السلطات الأمنية على وجه السرعة عن زميلهم عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده، المعتقل على خلفية دهسه عن طريق الخطأ أسرة على قارعة الطريق أسفر عن ضحايا بينهم سيدة وطفل.

وأكد المجلس «أن النظام الموريتاني يسعى من خلال استمراره في اعتقال السيناتور ولد غده رغم عفو أقارب الضحايا عنه وتأمين سيارته، لتصفية الحساب مع الشيخ المعارض والناشط ضد التعديلات الدستورية».

وأشار إلى أنهم سيلجأون لتفعيل المادة 50 من الدستور الموريتاني إذا تلكأ النظام عن إطلاق سراح ولد غده، وهي المادة التي تنص على أنه «لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه، ‎كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها».

‎وتنص المادة خمسون كذلك على «أنه لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه».

هذا وطالبت أحزاب موريتانية معارضة أمس بالإفراج عن السيناتور محمد ولد غده وهو أكبر معارض للرئيس في مجلس الشيوخ، بعد أن عفا عنه أهالي الأفراد الذين دهسهم النائب بسيارته خطأ قبل يومين.

واتهم أحمد سالم ولد بوحبيني محامي السيناتور غده «السلطات الموريتانية بتسييس قضية موكله المسجون بمدينة روصو جنوب موريتانيا»، مؤكداً في تصريحات صحافية أمس «أن القضية بدأت تأخذ مجرى سياسياً، بعد تلكؤ السلطات في الإفراج عن موكله بعد اكتمال الإجراءات القضائية».

وقاد السيناتور محمد ولد غده تمرد الشيوخ الذي أسفر عن إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية التي يستمر الجدل حولها، وهو من أشد الشخصيات المعارضة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم وأحد المقربين من الرئيس الموريتاني الراحل علي ولد محمد فال.

وقال ولد بوحبيني في تصريحات نقلتها وكالة «صحراء ميديا»، أنه «من المألوف عادة في مثل هذا النوع من القضايا أن يطلق سراح المعني بضمان في حالة عدم وجود شكوى للقضاء».

وأضاف أن «ذوي الضحايا صرحوا بذلك بصفة أمام الموثق العدلي وأمام الضبطية القضائية وكان من المفروض إطلاق سراح السيناتور بعد ذلك»، وفق تعبيره.

وقال ولد بوحبيني «يبدو لي أن الملف يجري تسييره من خارج الجهات المعنية به وهي وكيل الجمهورية في روصو وجهاز الدرك»، مضيفا أنه «من المؤسف جداً أن يكون تعامل الإدارة والقضاء في كل نازلة، مطبوعا بالخصوصية بدل القواعد والمساطر العامة المجردة»، مشيراً إلى أن «القضية أخذت مجرى سياسياً حسبما يبدو».

وكانت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ قد أكدت أن «سوء معاملة السلطات لعضو مجلس الشيوخ «استفزازي وغير قانوني»، مؤكدة «أن سوء المعاملة يتم بأوامر عليا».

وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس «إن السيناتور ولد غده عندما وقع الحادث باشر إسعاف المصابين ونقل المرأة القتيل إلى المشفى واتصل بذويها من أجل تسوية الأمور، وقد وصل عناصر الدرك إلى مكان الحادث وجرت الأمور بشكل طبيعي، ولكن اتصالاً من جهات عليا جعلت الدرك يعودون لاعتقال عضو مجلس الشيوخ ويفتشون سيارته ويصادرون هواتفه».

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ «أن ما وقع مجرد حادث سير معرض له الجميع»، مرجعين السبب «إلى سوء وضعية الطرق وانتشار الحيوانات السائبة على جنبات الطريق».

وطالب حزب التناوب الديموقراطي المعارض في بيان وزعه أمس «بالإفراج الفوري عن الشيخ محمد ولد غده بعد اكتمال كل الإجراءات القانونية المطلوبة»، مديناً ما سمّاه «الأسلوب المهين الذي تعاملت به السلطات مع الشيخ ومعتبرا «أنه انتهاك صارخ للدستور ولقوانين الجمهورية».

وأضاف « أن رفض السلطات الإفراج عن السيناتور محمد ولد غده بعد اكتمال كل الإجراءات القانونية، يظهر حقيقة ما وصل إليه النظام الديكتاتوري الحاكم من استخدام وتسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل من يخالفه الرأي وذلك في محاولة يائسة منه لإسكات كل الأصوات المنادية بالإصلاح والتغيير».

وأكد حزب التناوب «أن السيناتور ولد غده يحاسب على تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية المرتقبة أكثر من محاسبته على حادث السير الخطأ الذي تعرض له».