﻿احتدام العلاقة مجددا بين برلين وأنقرة وميركل تدرس نقل القاعدة الجوية للأردن

برلين – «القدس العربي»: انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحظر الجديد الذي فرضته تركيا على زيارة نواب من البرلمان الألماني «بوندستاغ» للجنود الألمان المتمركزين في قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية. وقالت أمس الاثنين بعد اجتماعات اللجان بحزبها المسيحي الديمقراطي في العاصمة برلين عن قرار الحكومة التركية: «إن ذلك أمر مزعج»، لافتة إلى أنها أوضحت ذلك لأنقرة عبر قنوات مختلفة. وأكدت أنه سيتم مواصلة المباحثات مع الحكومة التركية، ولكن سوف تبحث الحكومة الاتحادية بالتوازي مع ذلك، عن بدائل لقاعدة «إنجرليك».

وأشارت المستشارة الاتحادية إلى أن الأردن هي أحد البدائل المحتملة للقاعدة التركية، وقالت: «الجيش الألماني هو جيش برلماني. وبذلك من الضروري للغاية أن تكون إمكانات الزيارة لجنودنا متوافرة بالنسبة لنوابنا البرلمانيين».

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز «تورنادو» وطائرة تزود بالوقود انطلاقا من قاعدة «إنجرليك». ويوجد بالقاعدة نحو 260 جنديا ألمانيا.

وكانت تركيا رفضت العام الماضي زيارة نواب من البرلمان الألماني للجنود في قاعدة إنجرليك، وذلك في أعقاب تصويت البرلمان الألماني لصالح قرار يصنف الجرائم التي ارتكبت في حق الأرمن إبان الدولة العثمانية على أنها «إبادة جماعية». وسمحت تركيا بعد ذلك للنواب بالزيارة.

وعقب الحظر الجديد الذي فرضته تركيا على زيارة نواب من البرلمان الألماني للجنود الألمان في قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية هدد المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر أن الحكومة الألمانية لن تقبل مطلقا بعدم تمكن نواب من البرلمان الألماني من زيارة قوات الجيش الألماني، وأضاف: «في ظل هذا الوضع يتعين علينا أن نفكر كيف ستسير الأمور».

وحسب بيانات شيفر، يعتزم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل العمل على تهدئة الخلاف خلال زيارته المنتظرة للولايات المتحدة الأربعاء. ومن المخطط إجراء محادثات بين ممثلي التحالف الدولي لمكافحة «داعش» على هامش الزيارة. فيما ألمحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال حوار صحافي عقدته ظهر الاثنين مع رفيق حزبها أرمين لاشيت الفائز في الانتخابات المحلية يوم الأحد في ولاية رينانيا ويستفاليا، أنه من غير المستبعد أن يتم نقل هذه القوات إلى الأردن.

وطالب رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، فولفجانج هيلميش، بسحب القوات الألمانية من قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية، وذلك في أعقاب حظر تركيا لزيارة نواب من البرلمان الألماني للجنود المتمركزين في القاعدة. وقال هيلميش، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية الاثنين: «لن نخضع للابتزاز»، مؤكدا ضرورة ضمان زيارة النواب الألمان لجنود الجيش الألماني في أي وقت، وأضاف: «لذلك فإنه من السليم تماما البدء في سحب الجنود ونقلهم إلى أفضل مكان ممكن. يتعين فعل ذلك الآن».

وكان ممثلو لجنة لشؤون الدفاع يخططون لزيارة الجنود الألمان في إنجرليك الثلاثاء، وتم الإعلان عن هذه الزيارة قبل أسابيع .وذكرت مصادر في لجنة شؤون الدفاع أن الجانب التركي أبلغ وزارة الخارجية الألمانية رفضه للزيارة بسبب منح اللجوء لعسكريين أتراك في ألمانيا.

وقال ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي في اللجنة، هينينج أوته «على خلفية العراقيل السياسية المتواصلة المرتبطة بالتمركز في قاعدة إنجرليك، أطلب من وزيرة الدفاع أن تضع في اعتبارها أماكن تمركز بديلة. يمكن هنا إعطاء الأردن الأولوية… لا يتعين علينا الخضوع لابتزاز تركيا».

كما طالب حزب «اليسار» الألماني المعارض بسحب القوات الألمانية من إنجرليك. وقال ممثل الحزب في اللجنة ألكسندر نوير إن ذلك سيكون خطوة أولى نحو سياسة مختلفة تجاه تركيا، مضيفا أن الحكومة الألمانية هي من جعلت نفسها قابلة للابتزاز.

وانتقدت الخارجية الألمانية بشدة التحرك التركي واصفة الحظر الجديد الصادر عن أنقرة بأنه «أمر غير مقبول تماما». ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في حكومة الائتلاف الكبير، إلى جانب حزب اليسار (معارضة) إلى سحب فوري للقوات الألمانية من القاعدة التركية.

وصرح رئيس الكتلة النيابية عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي لشؤون الدفاع، فولفغانغ هيمليش للوكالة الفرنسية أنه «الآن سيتم تطبيق استعدادات فعلية باتجاه سحب القوات» من تركيا.

ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على كافة المهام الخارجية المسلحة التي يقوم بها الجيش الألماني بتكليف من الحكومة، لذلك تتمسك الحكومة الألمانية والبرلمان بحق نواب البرلمان في زيارة الجنود في تلك المهام