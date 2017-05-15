﻿السودان : مجموعة معارضة تتبرأ من الحوار الوطني وتطالب بحكم ذاتي

الخرطوم – «القدس العربي»: أعلنت «الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة» (وهي مجموعة معارضة في شرق السودان) مطالبتها بالحكم الذاتي، وخروجها عن مؤتمر الحوار الوطني، واصفة الأخير بـ»الأكذوبة».

وأضافت الجبهة أن مؤتمر الحوار الوطني الذي أسفر عن تكوين الحكومة الجديدة: «مجرد مهرجان سابق الإعداد والنسج وحشد مفبرك سلفاً تتلاعب بمجرياته وتفاصيله الأجهزة الأمنية للنظام والحزب الحاكم، عبر تزييف الإرادة والتلاعب بتوصيات اللجان والمخرجات وتغييرها».

وأعلنت، في بيان، رفضها لمقترح المشاركة في «المهزلة التي سميت باطلاً بالحوار الوطني في الخرطوم والانضمام للسواد الأعظم من السودانيين في مسيرتهم المستمرة لتحرير البلاد من هذه الطغمة الفاسدة التي تنتهج العنصرية والتمييز العرقي والمحو والإبادة العرقية أساسا وقانوناً غير معلن لحكم البلاد ضد كل من يرفض الخضوع والإذعان والاستسلام».

ووصفت الجبهة إدارة الحوار الوطني بـ»عدم الحياد»، متهمة القائمين عليه بـ»التزوير والخداع والإملاء وتعويق المشاركة الحرة، وبالتالي تم توجيه مخرجاته بواسطة الحكومة في تزوير واضح لإرادة الشعب وإعطاء الحكومة القابضة والنظام العنصري العميق والمزمن شرعية زائفة».

وأشارت إلى أن «رؤيتها التي قدمتها للجنة الحوار والتي قامت على محاور الحكم الستة، وشملت النظام الفيدرالي القائم على الأقاليم الحاكمة لنفسها والمشارِكة في حكم المستوى الفيدرالي بما يوازي قدراتها، تم تغييبها ولم تظهر في مخرجات الحوار النهائية ورفضت، مثلما تم تغييب الكثير من الرؤى والتنكُّر لأهم التوصيات وأكثرها ارتباطا بالتغيير الحقيقي وتفكيك القضايا الأساسية والأهم في البلاد وهي ما تعلق بالحريات وقانون الأمن». وأعتبرت أيضاً أن «الحكومة التي تم إعلانها مؤخراً بواسطة نائب رئيس الجمهورية ما هي إلا قناع على ذات الوجه القديم لحكومة الرجل الواحد التي أريد تمويه ملامحها بافتعال حوار مزيف وبالتالي خداع العالم».

وأضافت: «نحن إذ نؤكد ذلك فإننا نتبرأ من مشاركتنا في ذلك الحوار، ونتبرأ مما عرف بالوثيقة الوطنية ونعلن رفض قيادة الجبهة والاعتذار عن قبول ما قدم لها من مقترح للمشاركة ونعلن عودة الجبهة لموقفها الأصيل في النضال لأجل القضايا التي أسست لأجلها بعد انكشاف خدعة حوار جهاز أمن البشير».

وأكدت الجبهة الشعبية استمرارها «في درب النضال بكل الوسائل»، متمسكة بـ»حق الإقليم في الحكم الذاتي، وذلك بالعمل مع الجميع لتغيير نظام الخرطوم، نظام التمييز العنصري بكل الوسائل الممكنة».

وأعلنت كذلك «تمسكها برؤيتها وبحق أبناء كل الأقاليم السودانية المعروفة الأخرى في إدارة أقاليمهم كاملة مع المشاركة في حكم المركز بما يكافئ إسهام الإقليم الشامل بشريا واقتصاديا وحضاريا».

وناشدت الجميع للدفع باتجاه «تأسيس منبر شامل لحوار حقيقي تديره جهة محايدة وتشرف عليه المؤسسات الأممية ويقوم على المعايير المعروفة والمتبعة ولا يخضع لإرادة الأجهزة الأمنية للدولة».

وكشفت عن إبلاغها قيادة نداء السودان، والجبهة الثورية السودانية، والوسيط الأفريقي والمبعوثين الأمريكي والأوروبي، وجميع المراقبين الأممين والدوليين، الموقف من حوار البشير، وكذلك عن «المخاطر المحدقة التي تهدد استقرار السودان».