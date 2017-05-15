﻿تلاسن بين رجل أعمال ورئيس حزب سياسي يثير جدلاً في تونس

تونس – «القدس العربي»: أثار «تلاسن» بين رجل أعمال مقرّب من الحزب الحاكم ورئيس حزب معارض جدلاً كبيراً في تونس، في حلقة جديدة من مسلسل التجاذبات المستمرة بين المعارضة والائتلاف الحاكم حول مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية».

واتهم رجل الأعمال المثير للجدل شفيق جرّاية الأمين العام للحزب «الجمهوري» عصام الشابي بالتحريض ضده ومحاولة تشويه صورته بـ«تكليف» من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مذكرّاً الشابي أنه سبق أن موّل أحد الاجتماعات الشعبية لحزبه عام 2011.

وكتب جراية على صفحته في موقع «فيسبوك»: «السيد عصام الشابي (…) يقوم هذه الأيام بحملة مسعورة عنوانها الوحيد هو التهجم والتحريض ضدّي، وقد بلغني أنّه يقترح على بعض الشخصيات الوطنية ضرورة وضعي في السجن ولا يكف عن التحريض على شخصي (…) كما طالت هذه الحملة الممنهجة أخي وصديقي سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس في مجلس الشعب الذي لم يسلم بدوره من افتراءات عصام الشابي والذي لا يكف عن الاتصال بالمنظمات الوطنية والشخصيات الفاعلة سياسيا وفي الدولة لدفعها إلى التهجم عليه وعلى حزب نداء تونس وتشويهه ومحاولة عزله داخل المشهد السياسي».

وأضاف: «كان يفترض به، من باب الاعتراف بالجميل (…) أن لا ينسى أنني كنت من أمّن له ولحزبه اجتماع صفاقس الشهير سنة 2011 عندما كانت البلاد في حالة طوارئ وفاقدة للأمن والوضع مضطرب ولا يمكن لأي حزب المجازفة بعقد اجتماع شعبي بذلك الشكل(…) وكان أغلب الحضور في مدارج الملعب أبناء الحي الذي أنتمي إليه في صفاقس وعمال شركتي هناك ولم يكن من بين الحضور الذي قدّر بـ9500 شخص، من المنتمين للحزب الجمهوري وقتها إلا 30 شخصا أغلبهم قادمين من العاصمة. وأذكّر السيد عصام الشابي أيضا أنّ أغلب ممولي حزبه سنة 2011 الذين أنفقوا المليارات على الحملة الاشهارية الشهيرة للحزب السابقة لانتخابات 2011 كانوا من النظام السابق وممن ثبت تورطهم في قضايا فساد حقيقية أمثال آل حشيشة وآل السلامي وقد تخلوا عنه أيضا لأنهم اكتشفوا أنه حزب الفشل (…) حيث نجده هذه الأيام يركب على الأحداث ويشارك في التحركات ضد قانون المصالحة رغم أنّه وحزبه كانوا أول من تصالح مع الفساد».

وتابع جراية مخاطباً الشابي: «أعرف أنّ من كلّفك بمهمة التحريض ضدّي هم أعضاء في الحكومة يتحدرون من سلالة حزبك نفسها مثل المهدي بن غربية واياد الدهماني ويوسف الشاهد الذين شاركوك الانتماء إلى الجمهوري. وما أستغربه فعلاً هو جرأتك على ركوب الحدث والتواجد في مسيرة «مانيش مسامح» رغم أنك سامحت مبكراً وقبلت التعامل مع الفساد والفاسدين وقبلت تمويلهم لحزبك ولحملاته الانتخابية»، مهدداً بفضح المزيد من الممارسات «المتناقضة» للحزب الجمهوري.

وكان الحزب «الجمهوري» عقد قبل أيام اجتماعا بعنوان «تونس ضد الفساد» طالب فيه السلطات التونسية بمحاسبة بعض من سمّاهم بـ»رؤوس الفساد» ومن بينهم شفيق جراية، كما شارك في احتجاجات شهدت العاصمة التونسية مؤخراً تطالب بسحب مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية».

ورد الناطق باسم الحزب وسيم بوثوري على تدوينة جراية عبر صفحته على «فيسبوك» حيث كتب «العقل السياسي المأجور لشفيق جراية أراد تحويل وجهة الحزب الجمهوري من الهجوم على الفساد للدفاع على نفسه من تهم كيدية القى بها هذا العقل القذر لانسان فاسد».

وأضاف: «اتهمنا العقل السياسي القذر والمأجور لشفيق جراية بتلقي اموال من شفيق جراية سنة 2011 في اجتماع صفاقس الكبير الذي عقد بمسرح الهواء الطلق بسيدي منصور و نحن اذ ننفي هذا فإننا نطالب شفيق جراية من خلال «العقل القذر» و»اليد النجسة» بنشر ما يفيد دعمه للحزب مادياً».

وتابع: «أذكّر شفيق جراية انه بقي واقفاً وسط الجماهير مستعينا بواسطة لطلب مصافحة من السيد أحمد نجيب الشابي الذي رفض ولو مصافحته مصافحة انسانية. عندما اطلقنا حربا على الفساد كنا نعلم اولا ان ايادينا بيضاء ، ناصعة البياض وكنا نعلم إيضا ان لوبيات الفساد لها من الاسلحة الترهيبية الشيء الكثير ويهمنا في الاخير أن نوضح للرأي العام أننا نحمل السيد شفيق جراية المسؤولية كاملة في كل ما يمكن ان يمس بالسلامة الجسدية لقيادة الحزب ومناضليه او العبث بمقرات الحزب و تجهيزاته».

وسبق لجراية أن أثار الجدل في مناسبات عدة، أبرزها نعته للسياسيين التونسيين بـ»الكلاب»، مؤكداً أنه يتحكم مع رجل أعمال آخر في العملية السياسية في البلاد، فضلاً عن تأ كيده «شراء» أغلب الصحافيين من أجل تلميع صورته في البلاد.