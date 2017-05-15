﻿الموسوي بعد تصريحات مسيئة للمسيحيين: أحذر من إثارة أتباع «الدولة الإسلامية» للفتنة

بغداد – «القدس العربي»: قال رئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي، أمس الإثنين، عقب انتقادات طالته بسبب تصريحات مسيئة للمسيحيين، أن «الوقف المسيحي متفهم لتوضيحي وأحذر من إثارة أتباع داعش للفتنة».

وقال، في تصريح صحافي، «نحن في بداية الأمر أوضحنا المسألة بما يكفي للإيضاح والفهم لديوان الوقف المسيحي، وأرسلنا وفداً رسمياً يحمل التوضيح إلى رئيس ديوان الوقف المسيحي وسلم بيده ولمس منه تقبلاً وتفهماً كبيراً للموضوع».

وأضاف: «ألحقنا ذلك الإيضاح بمقطع مسجل أوضحنا فيه ملابسات المسألة، وأن الحديث فقهي نظري اختصاصي وجاء ضمن درس تم طرحه قبل 3 سنوات في أحد مساجد النجف الاشرف وكان درساً نظرياً ولم يكن بصدد التوجيه العملي إزاء أي فئة من فئات المجتمع».

وتابع: «أما من يصر على توسعة رقعة الفتنة فسيكشف عن حقيقته بأنه ممن يريد أن يثير الفتنة»، موضحاً: «قلنا في المقطع المسجل اننا متيقنون مما وصلنا إليه من جهود مشتركة مع دواوين الأوقاف في العراق، وما حصل في مؤتمر الفاتيكان حيث وقعت ورقة واحدة وهذا الإنجاز لا يرضي داعش وأتباعها ومن يدعمها في الداخل والخارج».

وأعتبر أن «اليد الخبيثة التي ارادت توسيع الفتنة والقاء الخوف لدى المسيحيين هي داعش ومن يلحق بها في العراق وخارج العراق»، متابعاً: «للأسف الإستهداف لم يكن لي شخصياً وانما للإسلام نفسه فالبعض تجاسر على أحكام الإسلام وحرمة الدين».

وظهر الموسوي، في شريط مصور، مؤكداً أن «أحكام الإسلام تجاه المسيحيين هي إشهار إسلامهم أو دفع الجزية أو القتل». وأضاف: «الأحكام الفقهية تقول لا بد من مقاتلة الكفار من أهل الكتاب لغرض توسعة الايمان بالاسلام»، وتابع: أن الخيار الآخر هو «إعطاء الجزية بحسب الاتفاق مع ولي الأمر الفقيه».

وقدّمت 150 عائلة مسيحية في بغداد شكاوى إلى قاضي التحقيق ضد تصريحات الموسوي التي وصفوها بـ«المحرضة على شق اللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي»، محذرين من «خطورة هذه الخطابات على وجود المكون المسيحي في العراق».

كما أبدوا خشيتهم من تعرض وجودهم في العاصمة وباقي المحافظات للترحيل القسري، نتيجة لتلك التصريحات.