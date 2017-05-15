﻿«الحشد» يتمسك بالقنوات الرسمية للتعامل مع «البيشمركه» بعد تحذيرات من بارزاني

الموصل – القدس العربي»- وكالات: تجنب «الحشد الشعبي» في العراق، أمس الاثنين، الردّ على تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، حول توجيهه قوات «البيشمركه» بعدم السماح لفصائل الحشد اقتحام قرى ومناطق الكرد الايزيديين في قضاء سنجار.

قال المتحدث باسم الحشد، أحمد الأسدي، أن «الحشد لا يتعامل مع تصريحات أو توجيهات منسوبة إلى بارزاني».

وأضاف، في بيان أن «التنسيق بين قيادتي الحشد الشعبي والبيشمركه ليس جديدا وسبق وأن عملنا سوية في مناطق مثل جلولاء والسعدية ولدينا تفاهمات واضحة».

وحول ما تناقلته وسائل الاعلام من تصريحات نسبت لبارزاني، قال: «نحن لا نتعامل مع هذه الأمور من خلال ما ينقله الإعلام، وإنما من خلال القنوات الرسمية الموجودة بين الحشد والبيشمركه».

وأكدت مصادر أمنية كردية، أول أمس الأحد، أن بارزاني قد وجه، قوات البيشمركه بـ»عدم السماح لفصائل الحشد الشعبي، اقتحام قرى ومناطق للكرد الايزيديين في قضاء سنجار».

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، إن «هناك تحركات للحشد الشعبي في مناطق تابعة لسنجار، هي بحاجة إلى المراقبة، واذا كان الحشد ينوي أن يشكل مصدر قلق، وأن تتعقد الأمور أكثر في مناطق سنجار، فسيكون لنا موقفنا».

وأشار، خلال مشاركته في ندوة حول الصراعات في إقليم كردستان أقيمت في محافظة دهوك، إلى أن «حكومة إقليم كردستان لم تعلق على هذه التحركات العسكرية للحشد الشعبي لحد الآن، وهل هي مقبولة أم لا؟».

وأضاف: «نحن ننتظر لنرى أن كانت هذه التحركات العسكرية من ضمن إطار الاتفاقيات التي تم عقدها بين قوات المتحالفة والعراق، فإذا كانت من ضمن هذا الاتفاق للقضاء على داعش في هذه المنطقة، فهذا أمر عادي، ولكن اذا كانت هذه التحركات تهدف إلى أن يبقوا في مناطق سنجار وأن يسببوا قلقاً في هذه المناطق وزيادة المشاكل بها، فعندئذ سيكون لنا موقفنا».

وتابع :»اننا في الاتحاد الوطني الكردستاني، نأمل أن تحل جميع المشاكل في سنجار وإقليم كردستان وغرب كردستان بالتفاهم والنقاش، ولا داعي بأن نلجأ او نفكر في طرق اخرى لحل مشاكلنا، لأنها في النهاية ستؤدي إلى مشاكل أخرى».

وكان الحشد الشعبي، أعلن يوم الجمعة الماضي، إنطلاق عمليات تحرير ناحية القيروان، مستعيداً خلال اليومين الماضيين عدداً من القرى.

وفي هذا السياق ، أعلنت قوات «الحشد» أمس، عن تحرير قرية خزنة الشمالية، جنوب القيروان، فيما أكد تحرير أكثر من 50 عائلة من القرى المجاورة لقرية خيلو، شمال القيروان كان يستخدمهم تنظيم «الدولة الإسلامية» كدروع بشرية.

وناحية القيروان، التابعة لقضاء سنجار، غرب الموصل ذات الغالبية الايزيدية، يحاول إقليم كردستان السيطرة عليها كونها من المناطق المتنازع عليها، بينما تسعى الحكومة العراقية و»الحشد الشعبي» للسيطرة عليها باعتبارها عقدة مهمة على الطريق بين الموصل وتلعفر والحدود السورية. ي

في موازاة ذلك، تلقى إقليم كردستان، أمس، مزيداً من التطمينات الأمريكية بمواصلة دعمه.

وقال بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، إن بلاده مستمرة بتقديم «الدعم العسكري والإنساني» للإقليم.

جاء ذلك خلال زيارته رئيس حكومة كردستان، نيجيرفان بارزاني، حسب بيان لحكومة الإقليم، ولفت البيان إلى أن «ماكغورك أشاد بدور الحكومة وقوات البيشمركه والانتصارات التي تحققت في الآونة الأخيرة ضد الإرهابيين».

ووفق البيان «ثمّن (ماكغورك) عالياً التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركه والجيش العراقي لمحاربة الإرهاب في الموصل وضواحيها، والتعاون الذي تبديه حكومة الإقليم وشعبه في استقبال النازحين واللاجئين الذين يقصدون الإقليم هرباً من الإرهاب».

وحول العلاقات الثنائية بين أربيل واشنطن، أشار إلى أن «العلاقات بين الجانبين قوية وعلى مستوى جدي».

وشكر بارزاني «ماكغورك على هذه الزيارة وملاحظات الوفد الضيف»، بحسب البيان.

كما قدّر «الدعم الأمريكي لتطوير العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل العالقة بين الجانبين»، مطالباً «بالعمل توسيع آفاق العلاقات بين أربيل وواشنطن».

ولفت إلى أن «الإقليم يستقبل عدداً كبيراً من النازحين واللاجئين ‏وفضلاً أن أكثر من 35 ألف جريح من جنود الجيش العراقي ممن أصيبوا في معارك تحرير الموصل تم علاجهم في الإقليم دون أن تقدم بغداد أي دعم يذكر».