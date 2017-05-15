﻿الأسدي: هدفنا الوصول إلى الحدود السورية

بغداد – « القدس العربي»: أكد المتحدث باسم هيئة «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي، أمس الإثنين، السيطرة على 1800 كم2 و36 قرية إلى الآن، بعد أيام على شنت عملية تهدف للوصول إلى الحدود السورية».

وقال، خلال مؤتمر صحافي من تل عبطة غرب الموصل، إن «المهمة الأساسية هي الذهاب إلى الحدود لغلقها وتأمينها وما يتبقى من حواضن وعناصر داخل المناطق سيحاصرون ويقتلون، الا أن اعلان النصر النهائي سيكتمل بوصول القوات الى الحدود السورية». واضاف: «لن يتم استهداف المناطق التي يتواجد فيها المدنيون بالاسلحة الثقيلة او المتوسطة حفاظاً على سلامتهم». وبين أن «العمليات الجارية لتحرير القيران يراعى فيها توفير الحماية الكاملة للعوائل في القرى وايضا عدم ضرب المناطق التي يتواجد بها المدنيون بالأسلحة الثقيلة أو المتوسطة حفاظاً على سلامتهم، وان كان ذلك يؤثر على تقدم القوات او استهدافهم».

واضاف الاسدي، أن «داعش استهدفت المدنيين الذين يتوجهون الى الممرات الآمنة باطلاق النار عليهم مباشرة او بالاشتباك المباشر والى الان لم تعرف عدد الاصابات».

واشار إلى أن «القيروان والبعاج تعد من اهم مراكز قيادة داعش»، لافتا الى أن «داعش وبعد حصار تلعفر لحوالي 6 اشهر انشئ مراكز قيادة في المنطقتين المذكورتين وان ما تردد نقله باستهداف البغدادي لأكثر من مرة في الحضر يؤكد أن المنطقة أنها تمثل عمقا استراتيجيا مهما للتنظيم».