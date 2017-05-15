﻿فلكي يعلن ترشحه للرئاسة في مواجهة السيسي

القاهرة – « القدس العربي»: كشف الفلكي أحمد شاهين عن نيته الترشح للرئاسة، قائلاً: «الفكرة تراودني منذ فترة طويلة لكني انتظرت الوقت المناسب لإعلان عنها».

وأضاف: «بدأت إعداد برنامجي الرئاسي وسأعلن عنه قريبا».

وعرف شاهين نفسه بأنه حاصل على ليسانس حقوق بالإضافة إلى بكالوريوس زراعة، ويعمل كمحقق قانوني في الحكومة.

وأوضح أن أساتذة متخصصين في جميع المجالات يعدون برنامجه الرئاسي وفق أحدث النظم، بالإضافة إلى مدير حملة انتخابية على أعلى مستوى مثل النظام الأمريكي.

وأكد أنه واثق من الفوز في الانتخابات الرئاسية، مشيراً أنه سيصمد أمام كل ما سيحدث وقتها، حسب تعبيره.

وقال على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التي دشنها لانتخابات الرئاسة:»ثقوا أن كل المرشحين سيتساقطون في الطريق ولن يظل سواي أنا وعبد الفتاح السيسي وهنا تحدث المفاجأة التي يراها العالم عبر الشاشات».

يذكر أن شاهين، وهو عضو الجمعية الأمريكية للفلكيين، وصف السيسي العام الماضي بالمهدي المنتظر، قائلا وقتها: «ظهر طلسم الملك للرئيس عبد الفتاح السيسي، المدفون قرب مرقد أهل بيت النبي، هذا الطلسم يؤكد أن السيسي هو المهدي المنتظر، وإمام مصر والحجاز على حد و ظهور هذا الطلسم مفاجأة، بشر بها الإمام محيي الدين بن عربي الطائي، ونبوءات الأقدمين منذ 1100 عام، بظهور صاحب مصر الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية في مصر نهاية الزمان، الذي سيحكم مصر وهو الأنشوش الزهنيد (ألقاب أمازيغية) ، نظرا لأن الإمام محيي الدين بن عربي مغربي، ومجاور لأهل الأمازيغ وسكان الصحراء الأفريقية، أما كلمة الأنشوش فمعناها التاج».