﻿زيارة ترامب الوشيكة لإسرائيل تواصل إثارة قلق وجدل في أوساطها الحاكمة

الناصرة – «القدس العربي»: تواصل إسرائيل استعداداتها لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أسبوع، وسط قلق مما يحمله ومساع لمواجهة ضغوط أمريكية محتملة عليها لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وحسب تسريبات وتصريحات محلية أمس ستتركز الضغوط المذكورة حول العملية السياسية وعقد المفاوضات الثنائية.

ونقل موقع «360» الإسرائيلي عن مصادر أن التقديرات في مكتب رئيس الحكومة تشير إلى توتر قد يعصف بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أعقاب الزيارة، خاصة أن توجهات ترامب غير واضحة حتى الآن. واستنادا لهذه المصادر فقد بدأ التوتر يخيم على العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لواشنطن مطلع الشهر الحالي، واستقباله في البيت الأبيض بحفاوة ورسمية كما لو كان رئيس دولة، رغم أن الولايات المتحدة لا تعترف بالدولة الفلسطينية.

كما أوضحت هذه المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومقربيه يدرسون عدة طرق لكبح الضغوط الأمريكية، منها اللجوء للكونغرس كما فعل في فترة الرئيس السابق باراك أوباما، واللجوء للرأي العام الأمريكي في حال شعر أنه لا يستطيع إقناع الرئيس ترامب كما حصل في فترة أوباما.

بيد أن المصادر هذه تفيد بأنه لا يمكن البدء بهذه الخطوات حاليًا لأن «نوايا ترامب ليست واضحة حتى الآن. ويأمل المقربون من نتنياهو أن يوضح السفير الأمريكي الجديد في تل أبيب دافيد فريدمان الذي مارس أمس مهامه، نوايا ترامب وخططه لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وتواصل الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب لإسرائيل إثارة قلق وجدل في أوساطها الحاكمة تحسبا لاحتمال أن يفاجئها بمبادرة لا تروق لها لتسوية الصراع مع الفلسطينيين.

وتتواصل النقاشات والتراشق بين الحزب الحاكم برئاسة نتنياهو وبين شريكه «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بينيت وزير التعليم. وبالأمس انضمت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، للسجال الدائر مع « الليكود» بقولها علانية إنه يتعين على نتنياهو إخبار ترامب أنه لن تقوم دولة فلسطينية.

وقالت لإذاعة الجيش أمس إن مطالبة نتنياهو بإبداء موقف واضح يدعو واشنطن لنقل سفارتها من تل أبيب للقدس ليست هجوما عليه. وتابعت «نشهد محاولات لإسكات صوت البيت اليهودي ولكن نحن انتخبنا كي نعبر عن مواقفنا وتطبيق أجندتنا». وأضافت أن «الفجوات بين إسرائيل وبين الفلسطينيين كبيرة جدًا، لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية على حدود 67، وعلى نتنياهو قول هذا لترامب».

واعتبرت شاكيد أن لدى إسرائيل فرصة جيدة «بانتخاب ترامب، لأنه رئيس مستعد لاتخاذ خطوات جريئة وللتفكير خارج الصندوق». زاعمة أنه يمكن المبادرة الى اتفاق اقتصادي ضخم مع الدول العربية المعتدلة ومع الفلسطينيين، وبناء مناطق صناعية وتطوير بنى تحتية مشتركة يستفيد منها الجميع في الشرق الأوسط. وتابعت»يمكن عقد سلام اقتصادي مع الفلسطينيين، عن طريق بناء مناطق صناعية ومشاريع لرفع جودة الحياة هناك، دعونا نفعل ذلك». وقالت في تهديد مبطن إن «البيت اليهودي» لا يعترض على لقاء نتنياهو بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طالما لا يوجد شروط أو تنازلات مسبقة. وأضافت «لكننا نرى أن المحادثات التي تهدف لإنهاء الصراع مصيرها الفشل، وفي الشرق الأوسط تندلع موجة من الأعمال الإرهابية بعد فشل كل محادثات، وهذا ما علينا أن نحذر منه».

واعتبر زئيف إلكين الوزير المقرب من نتنياهو أقوال شاكيد وبينيت بخلط الأوراق. وقال إن الأخير يعاني من مشكلة سياسية تدفعه لأن يبرز كسياسي مختلف. ومما زاد السجال حدة أمس نشر تلميحات لوزير الخارجية الأمريكية حول عدم جدية إسرائيل ورغبتها الفعلية بنقل السفارة للقدس من تل ابيب وهذا ما أثار شكوك «البيت اليهودي» بأن نتنياهو غير معني بذلك الآن خوفا من انفجار أعمال عنف واسعة.

وسبقت تصريحات شاكيد تراشاقات علنية متصاعدة بين «البيت اليهودي» ونتنياهو، إذ يعتبر بينيت أن على نتنياهو «توصيل رسالة ترامب أننا نتوقع منه نقل السفارة الأمريكية للقدس. ويبدو أن اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي ابتهج بعد انتخاب ترامب، بات أكثر تشاؤما وقلقا عقب تصريحاته بشأن عزمه حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني واستقباله عباس في البيت الأبيض، في بداية الشهر الحالي.

وقال الوزير بينيت وهو المستوطن المتطرف الذي يرفض إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين ويعارض قيام دولة فلسطينية، إن «خطاب بار إيلان ( ألقاه نتنياهو في 2009) كان في فترة الرئيس أوباما»، زاعما أن هذا الخطاب والموافقة على إقامة فلسطين أديا إلى المقاطعة والإرهاب ولتهديد ديمغرافي خطير، معتبرا أن الآن هو الوقت المناسب للإعلان عن إلغائه.

وكان نتنياهو قد ذكر حل الدولتين في خطاب بار إيلان، لكنه تراجع عنه عشية الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة، معلنا أنه طالما هو في الحكم لن تقام دولة فلسطينية. وعقب حزب «الليكود» على ذلك باتهام بينيت بأنه يرسل طلابا يهودا للصلاة في مساجد القدس.