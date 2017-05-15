﻿تأييد فاتر في واشنطن لفكرة تسليح أكراد سوريا وقطار الجهود الأمريكية سيتحطم إذا لم تعالج إدارة ترامب التوترات مع تركيا خلال زيارة أردوغان

واشنطن ـ «القدس العربي»: ضاعت فرصة جيدة لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا عندما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة لوزارة الدفاع لتسليح المقاتلين الأكراد المعروفين باسم «وحدات حماية الشعب» في المعركة ضد تنظيم «الدولة ـ داعش» حيث تعتبر انقرة هذه الوحدات جماعة أرهابية، وعلى الرغم من هذا الاستنتاج الذى اتفق عليه العديد من المحللين الأمريكيين الا ان الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الذى بدأ زيارة إلى واشنطن سيحاول اقناع ترامب بتغيير أفكاره إذ قال في لهجة لينة بأن القرار من بقايا ادارة أوباما وانه ما زال يأمل في «بداية جديدة».

وناقش مشرعون أمريكيون وخبراء ما اذا كان ترامب قد قام بالخطوة الصحيحة لتسليح وحدات حماية الشعب وما يمكن ان يفعله هذا الاسبوع لتهدئة مخاوف تركيا حيث قال السناتور جون ماكين (جمهوري من اريزونا) الذى توقع في وقت سابق من هذا العام ان تتحول الجهود الأمريكية في سوريا إلى «حطام قطار» اذا لم تعالج ادارة ترامب بشكل افضل التوترات التركية ـ الكردية معربا عن تاييده الفاتر لفكرة تسليح الأكراد.

وأضاف ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، بأنه «أمر معقد للغاية، اعتقد بأنه يجب القيام به ولكن لدينا الكثير من العمل مع الاتراك» في حين قال السناتور بن كاردين من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بانه لا توجد «خيارات أخرى» أفضل من العمل مع الأكراد لانهم يقاتلون بفاعلية.

ويأمل كاردين في ان تجرى محادثة صريحة بين ترامب واردوغان، وقال: «انهم حليفنا في الناتو، ولهم أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة في الحملة ضد (داعش)، تركيا بلد علينا ان نعمل معه ولكنهم فعلوا بعض الاشياء التى جعلت مهمتنا أكثر صعوبة».

وقال السناتور كريس مورفي، من لجنة العلاقات الخارجية، الذى كان يساروه القلق من تسليح الجماعات المتمردة في سوريا بأن هناك حاجة للحصول على تأكيدات بأن وحدات حماية الشعب ستستخدم الأسلحة لمكافحة «داعش» فقط، وان الأكراد سيتركون الرقة بمجرد استعادتها.

ويتخوف الأتراك من بقاء الأكراد في مدينة الرقة بعد النجاح المتوقع لاستعادة السيطرة عليها من تنظيم «الدولة»، وهناك مخاوف بشأن استيلاء الأكراد على مدينة عربية سنّية، وفي هذا السياق، أوضح مورفي بأن من الوهم مطالبة وحدات حماية الشعب بالذهاب إلى الرقة مع احتمال سقوط الآلاف من الضحايا منهم، وبعد ذلـك، مطـالبتهم بالـخروج من المـدينة حـتى تتمـكن قـوة متـعددة الجنسـيات من اتخـاذ مكـانها.

وقال محللون من معهد واشنطن ومجلس الاطلسي للشرق الأوسط ان ترامب يجب ان يتعهد لتركيا بضمان ان يكون لها دور في المعركة من اجل استعادة الرقة ضمن محاولة لتوثيق العلاقات. واضافوا ان ترامب يمكن ان يعد اردوغان بتسليم رجل الدين غولن المتهم بالانقلاب اضافة إلى ضرورة توفير معلومات من ادارة ترامب إلى اردوغان حول خطط الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في سوريا والعراق.

وتوقع المحللون بأن تركيا «ستطلق النيران» بعد الاجتماع المقرر بين ترامب واردوغان، وقالوا أن قرار تسليح الأكراد قد «أثار جنون» انقرة ولكن الاتراك يكظمون غيظهم انتظاراً لنتائج الزيارة.