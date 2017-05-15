﻿«سرايا البعث» التابعة لـ «جيش تحرير الأحواز» تتبنى عملية مسلحة أدت إلى مقتل 2 من الأمن الإيراني

لندن – «القدس العربي»: نفّذت كتائب سرايا البعث التابعة لـ «جيش تحرير الأحواز» (الذي تأسس في العراق سنة 1980، وجمّد عمله منذ 1991)، عملية مسلحة ضد أحد المراكز الأمنية في مدينة الأحواز، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابطين وإصابة جنديين من قوات الأمن الداخلي الإيراني بجروح خطيرة. فيما توعدت الكتائب النظام الإيراني بالمزيد من العمليات المسلحة لطرد «قوات الاحتلال الإيرانية وأذنابها» من العراق والأحواز، وأعلنت التزامها بوصية الرئيس الراحل العراقي، صدام حسين للشعب العربي الأحوازي.

وأفادت وكالة تُستَر للأبناء الأحوازية أنّ مسلحي كتائب «سرايا البعث» هاجموا المخفر رقم 22 التابع لقوات الأمن الداخلي في حي «مجاهد» جنوب غربي مدينة الأحواز منتصف ليلة الإثنين، الساعة واحدة و5 دقائق.

واعترف نائب قائد قوات الأمن الداخلي الإيراني للشؤون الاجتماعية في إقليم الأحواز، العقيد علي قاسم بور، بالعملية المسلحة خلال حديثه لوكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، حيث أكد مصرع ضابطين وإصابة ضابط وجندي آخرين نُقلا إلى مستشفى «كلستان» في الأحواز.

وأضاف قاسم بور أنّ العملية أسفرت عن مقتل الملازم «علي بخش حسنوند» والعريف «عزيز الله بهمني»، بينما أُصيب العريف «مسلم يادكاري» والجندي «حسين آلبوبالد» بإصابات بالغة.

وقالت «سرايا البعث» في بيان لها: لقد راهن البعض على الزمن متصوراً إن الإيمان بالمبادئ قد يضعف وتنساه الذاكرة بتقادم الزمان، متناسين بأن بناءنا الفكري الذي نبتت جذوره من «عقيدة البعث» لا يضعف أو يتفكك بسبب هول المعركة وكثرة الأعداء ودهاء التآمر لأنهم يجهلون هذا الفكر ورجالاته الذين آمنوا به ورسخت في عقولهم وقلوبهم حقيقة أن الحياة هي في عزة وكرامة أمتهم، وعندما تُدنس الأرض وتُستباح الأوطان تراهم يتسابقون في الصولة لتحرير الأرض والإنسان العربي.

وأضاف البيان: من هذا المنطلق يعلن أبناء جيش تحرير الاحواز «سرايا البعث» استعدادهم التام لخوض معارك التحرير بدءاً من أرض العراق وشقيقتها الأحـواز»

وأضاف «وقد تصور الواهمون بأن «جيش تحرير الاحواز» قد تخلى عن دوره الذي تأسس من أجله ألا وهو تحرير الأرض والإنسان هذا الجيش الذي تسلح «بفكر البعث العظيم» ليتحمل المسؤولية في حمل الأمانة يتذكر دائماً مقولة شهيد الأضحى شهيد العروبة الخالد صدام حسين الذي قال إنه على شعبنا العربي في الأحواز أن يتهيأ لاستلام مهامه الوطنية والقومية.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش تحرير الأحواز تأسس في العراق سنة 1980 خلال فترة الحرب الثمان سنوات بين إيران والعراق، وأنه جمّد عمله منذ 1991 حرب عزو الـكويت، وأنـه عـادت إلى الـعمل العسكري بعد 26 سـنة. وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت منظمة جيش العدل البلوشية، مقتل 10 من قوات الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضباط كبار وأسر ضابط آخر خلال عملية مسلحة في منطقة «ميرجاوه» الحدودية مع باكستان في إقليم بلوشستان.

ونشرت كتائب «سرايا البعث» التابعة لجيش تحرير الأحواز مقطعاً مصوراً، توعدت فيه إيران بالمزيد من العمليات المسلحة، حتى طرد أخر جندي من أرض الأحواز العربية.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبلة لصالح المرشح سيد إبراهيم رئيسي، وذلك في مسعى لمنع إعادة انتخاب الرئيس الإصلاحي حسن روحاني.

وذكرت وسائل إعلام إيراني أن قاليباف 55/ عاما/ انسحب لتحسين حظوظ المرشح المحافظ رئيسي.

وكان ينظر إلى قاليباف المحافظ باعتباره واحدا من أكثر المرشحين المهدِّدين لإعادة انتخاب روحاني، رغم أنه سبق أن خسر في انتخابات رئاسية سابقة.

ومع انسحاب قاليباف، فإن الانتخابات ستكون منحصرة بصورة أساسية بين روحاني ورئيسي.

ورئيسي رجل دين ومحام ويعد صفحة بيضاء من الناحية السياسية، وإن كان يتمتع بدعم كامل من رجال الدين النافذين.