﻿لقاء «حيوي ومهم وصريح» مع الجيش الأمريكي: الأردن يشتكي من «نقص خطير» في المعلومات الأمنية حول خطة ترامب في «الرقة» ويخشى انجذاب «جيش داعش» للبادية الشمالية

عمان ـ «القدس العربي»: بدأت تتكشف بصورة أكبر المبررات الأمنية التي دفعت الأردن خلال الاسبوعين الماضيين لإظهار قدر أقل من المرونة تجاه ما يحصل شمالي حدوده مع جنوب سوريا خصوصا وان قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال فوتيل إستمع مساء الإثنين لسلسلة من المخاوف الأمنية المتعلقة بالحراك الجغرافي المتوقع لتنظيم داعش.

الجنرال الأمريكي تحدث عن تضامن بلاده بصورة تامة مع الأردن والاستعداد لتقديم ضمانات لتعزيز الأمن الدفاعي الأردني في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عربية حليفة لعمّان لـ «القدس العربي» النقاب عن أن الجانب الأمريكي العسكري لا يقدم تصورات مطمئنة لأجوبة على اسئلة أمنية يطرحها الأردن، الأمر الذي دفع عمان خلف الستارة لتفعيل قنوات اتصال مع روسيا والترحيب ضمنياً بأي عمليات عسكرية أمنية للجيش النظامي السوري ولسلاح الجو الروسي في جنوب سوريا شريطة ان لا يشمل ذلك عمليات قصف مدفعية عنيفة يمكن ان ينتج عنها اضطراب شديد في شمال الأردن.

الملك عبد لله الثاني استضاف الجنرال الأمريكي في لقاء وصف أنه «حيوي ومهم جداً» للأردن بحضور رئيس الأركان الأردني الجنرال محمود فريحات وقادة عسكريين وسياسيين.

الاتصالات العسكرية الأردنية ـ الأمريكية ناقشت بصورة مفصلة حسب مصادر «القدس العربي» ليس فقط هواجس ومخاوف الأردن ولكن تلك الاحتياطات الأمنية التي يريدها الأردن ومتطلباته والأهم احتياجاته الأمنية في ظل تقارير للإعلام الإسرائيلي تحدثت عن اتصالات رفيعة المستوى على قاعدة القلق على الأردن.

ما يمكن الإشارة له في السياق هو النقص الأمني الذي يتحدث عنه المسؤولون الأردنيون في حال إنزال قوات أمريكية عريضة لمطاردة وطرد تنظيم «الدولة» في منطقة الرقة والجزيرة بعمق سوريا.

مؤسسة عمان العسكرية تريد ان تستعد لأسوأ الإحتمالات وتجنب أي مجازفات بما فيها الإضطرار للدخول عسكريا للأرض السورية والإشتباك «في العمق السوري» مع اي أطراف.

لذلك يصر الأردنيون خلف الستارة على معرفة ما الذي يخطط له الأمريكيون بصورة محددة وكيف سيتصرفون إذا ما توجهت قوات «الدولة» في الرقة ودير الزور وأطراف صحراء الشام السورية إلى الجنوب بعد الضغط عليها عسكريا من قبل الأمريكيين تحديداً في منطقة الرقة والجزيرة.

يلاحظ الأردنيون هنا تحديداً وجود «نقص استراتيجي» في المعلومات في هذا السياق من جهة حليفهم الأمريكي عسكريا وعليه تسعى عمّان لأن توضع مصالحها ومخاوفها الأمنية حصريا في المربع الأول لأصحاب القرار الذين يحاولون «تحريك كتلة داعش» المسلحة إلى اي مكان خارج معاقلها في محافظة الرقة لأغراض الاستثمار في مشروع واشنطن النفطي في المنطقة المتفق عليه مع روسيا وفقاً لقناعة الأردنيين.

بمعنى آخر تسأل عمان بهوس هذه الأيام عما اذا كانت الخطة الأمريكية في الرقة التي يتحمس لها الرئيس دونالد ترامب تأخذ بالاعتبار تداعيات ونتائج زحف قوات داعش عسكريا او تكتيكيا اوإضطراريا إلى الجنوب بإتجاه الحدود مع الأردن خصوصا وان التقدير الأردني ان قوات داعش قريبة جداً من نقطتين استراتيجيتين الأولى يمكن السيطرة عليها في بطن حوض وادي نهر اليرموك حيث «كتيبة خالد بن الوليد» الموالية لـ «داعش» في نطاق مرمى المدفعية الأردنية، والثانية في منطقة وعرة وخطرة أمنياً بصورة معقدة في حوض البادية الشمالية الأردنية وهي المنطقة التي يعتبرها الأردن بسبب اعتبارات أمنية خاصرة رخوة جداً ومقلقة لأمنه الحدودي.

كما يقلق الأردن من ان يؤدي الضغط العسكري على «داعش» في الشمال إلى زحف قواتها إلى البادية الشمالية بحيث تنمو طموحاتها في تأسيس موطىء قدم لها في هذه المنطقة وسط حاضنة إجتماعية قد تكون مفترضة ومساحة ارض نشطة في مجال التهريب.

الأردن أبلغ الأمريكيين بمخاوفه عدة مرات لكنه لم يحصل على ضمانات كافية بأن الهواجس الأردنية مأخوذة في الاعتبار عند التخطيط لسلسلة عمليات عسكرية ضخمة في الرقة تم اصلاً إبلاغ المملكة بها في وقت سابق.

كما ابلغت عمان موسكو بنفس المخاوف لا بل وكما تفيد المصادر الخاصة طلبت منها التدخل للمساعدة في تجنب خيار الاشتباك العسكري الاضطراري عبر التوغل في العمق السوري عسكريا كما يريد الأمريكيون، الأمر الذي يفسر ويبرر لاحقاً النشاط المفاجىء في سماء الشريط الحدودي بين الأردن وسوريا لطائرات سورية وروسية بترحيب أردني هذه المرة.