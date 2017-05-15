﻿الأرجنتيني ديميكيلس يعلن اعتزاله رسمياً

مدريد – د ب أ: أعلن المدافع الأرجنتيني مارتين ديميكيلس، لاعب ملقة الأسباني اعتزاله بعدما وصل إلى السادسة والثلاثين من العمر. وقال: «كان علي أن أكون صادقا مع نفسي ومع الفريق ومع المدرب وبالطبع مع مهنتي التي منحتني كل شيء ولهذا قررت أن أترك كرة القدم». وأضاف: «هناك فريقان كنت أتمنى أن أعتزل مع أحدهما، ريفر بليت وملقة، ولذلك حققت حلمي الأخير». وسيقضي ديميكيلس دقائقه الأخير كلاعب يوم الأحد المقبل أمام ريال مدريد في الجولة الأخيرة من الدوري الأسباني، وهي المباراة التي يأمل فيها النادي الملكي بحسم اللقب. وأضاف: «يجب أن أتوجه بالشكر العميق لكل الأندية التي ترعرعت فيها، لريفر بليت، الذي سأظل أحد أنصاره دائما وهو النادي الذي منحني فرصة أن أصبح محترفا، وبايرن ميونيخ أيضا الذي قضيت فيه ثماني سنوات بجانب أفضل اللاعبين».

منتخب ماليزيا يعين المدرب البرتغالي فينغادا

كوالالمبور – رويترز: أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم تعيين البرتغالي نيلو فينغادا لقيادة المنتخب الذي يقبع بالمركز 158 في تصنيف الفيفا. ولم يكشف الاتحاد الماليزي عن أي تفاصيل بخصوص عقد المدرب البالغ 64 عاما، لكن ستتمثل أول مهمة في قيادة مشوار الفريق في تصفيات كأس آسيا 2019. وتقدمت ماليزيا باستئناف ضد مواجهة كوريا الشمالية في بيونغ يانغ لأسباب أمنية، ولذلك ربما تقام أول مباراة لفينغادا على أرضه أمام لبنان في 13 يونيو/ حزيران. وقال تونكو إسماعيل رئيس الاتحاد الماليزي: «في ظل خبرته وعمره فنحن نراه أفضل مدرب ليقود المنتخب لتحقيق النجاح». وسيتولى فينغادا المسؤولية خلفا للمدرب أونغ كيم سوي، الذي سيشغل منصب مدرب منتخب تحت 22 عاما، وسيصل إلى ماليزيا في 25 الجاري لبدء عمله. ودرب فينغادا لأكثر من 35 عاما وقاد العديد من الأندية والمنتخبات.

لافيتزي يعتذر عن صور مشينة في الدوري الصيني

شنغهاي – أ ف ب: نفى مهاجم المنتخب الارجنتيني ايزيكيل لافيتزي أي نية للعنصرية، واعتذر عن طريق ناديه هيبي فورتشن بعدما نشر صورا له على مواقع التواصل يقلد فيها العينين المشدودتين للصينيين. ووجد المهاجم السابق لباريس سان جرمان المنضم الى الفريق الصيني العام الماضي، نفسه وسط جدل كبير نهاية الاسبوع الماضي بسبب صور يبتسم فيها ويشد جفني عينيه بأصابعه. وأوضح النادي في بيان الاحد انه «ناقش هذه المسألة مع اللاعب، وأكد لنا أنه لا نية لأي إساءة عنصرية في تصرفه، وانه يعتذر من القلب على الازعاج الذي يمكن ان تكون تسببت فيه حركته». وبحسب لافيتزي، فانه كان يهدف من خلال هذه الصور التي التقطت في حصة دعائية مطلع العام، الى «الترفيه» و»المزح».

هانوفر وشتوتغارت يقتربان من العودة إلى الدرجة الأولى الألمانية

برلين – د ب أ: اقترب هانوفر وشتوتغارت خطوة هائلة على طريق العودة للدرجة الأولى في المانيا بفوز هانوفر على شتوتغارت 1/صفر في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة لدوري الدرجة الثانية والتي شهدت أيضا هزيمة ثقيلة صفر/6 لمنافسهما المباشر إنتراخت براونشفيغ أمام أرمينيا بيليفيلد المهدد بالهبوط للدرجة الثالثة. ورفع هانوفر رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف شتوتغارت فيما تجمد رصيد براونشفيغ عند 63 نقطة في المركز الثالث قبل المرحلة الأخيرة. ويتأهل الأول والثاني مباشرة فيما يخوض الثالث دورا فاصلا من مباراتي ذهاب وإياب مع السادس عشر (الثالث من المؤخرة) بالدرجة الأولى ليتأهل الفائز منهما في مجموع المباراتين إلى الدرجة الأولى.

تحقيق في مسيرة مشجعي دينامو دريسدن بملابس عسكرية!

برلين د ب أ: بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقاته بعد قيام مشجعين لدينامو دريسدن المنافس بالدرجة الثانية بالسير في شوارع كارلسروه بملابس عسكرية وإثارة الفوضى خارج الاستاد. ودان وزير الداخلية توماس دي ميزير سلوك مشجعي دريسدن واصفا إياه بأنه «غير مقبول مطلقا» وطالب بإصدار عقوبات صارمة بحقهم. وذكرت السلطات أن 21 موظفا اصيبوا بعدما ارتكب مشجعو دريسدن أعمال شغب خارج الاستاد الأحد بعد قيامهم بجولة بالملابس العسكرية في شوارع كارلسروه وإشعال الألعاب النارية. ورفع مشجع لافتة تحمل عبارة «الحرب على الاتحاد الألماني لكرة القدم». وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن 15 ضابطا تعرضوا للإصابات جراء الألعاب النارية. يذكر أن مشجعي دريسدن لهم باع طويل في شغب الملاعب.

القحطاني يغيب عن الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

الرياض – د ب أ: تأكد غياب ياسر القحطاني، قائد الهلال السعودي، عن المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين أمام الأهلي، مساء الخميس بسبب تجدد إصابته في العضلة الخلفية. وانضم القحطاني، لقائمة الغائبين التي تضم البرازيلي ليو بوناتيني وياسر الشهراني ومجاهد المنيع. ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للثلاثي أسامة هوساوي وسلمان الفرج ونواف العابد للمشاركة في المباراة، بعد تعافيهم من الإصابة بشكل تام.