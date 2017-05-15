﻿رافاييل نادال ينهي مغامرة دومينيك تيم ويتوج بلقبه الخامس

مدريد – د ب أ: توج لاعب التنس الأسباني رافاييل نادال بلقبه الخامس في بطولة مدريد للأساتذة بتغلبه على النمساوي دومينيك تيم 7/6 (10/9) و6/4 في المباراة النهائية.

واللقب هو الثالث لنادال على الملاعب الرملية في ربيع هذا العام حيث سبق له الفوز باللقب العاشر في بطولة مونت كارلو وكذلك لقبه العاشر في بطولة برشلونة. وفشل تيم مجددا الفوز بلقبه الأول ببطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، حيث خسر المباراة النهائية التي استغرقت مجموعتها الأولى أكثر من ساعة واحدة وربع الساعة قبل أن يفرض نادال سيطرته على المجموعة الثانية. والفوز هو الرابع لنادال في خمس مواجهات مع تيم. ورفع رصيده من الألقاب إلى 71 في مسيرته كما أنه اللقب رقم 52 على الملاعب الرملية المفضلة له. كما حقق نادال الفوز الخامس عشر في 15 مباراة على الملاعب الرملية هذا الموسم، كما رفع رصيده إلى 34 انتصارا مقابل خمس هزائم في مختلف البطولات هذا الموسم. وعادل نادال، الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، حيث تساوى مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في رصيد 30 لقبا لكل منهما. وقال تيم: «كان كفاحا جيدا في هذه المباراة. كنت أفضل كثيرا وأكثر ندية مما كنت عليه في بطولة برشلونة. أعتقد أنني عشت أسابيع في حياتي أسوأ من هذا الأسبوع». وأضاف: «بذلت كل ما بوسعي. ولكن المجموعة الأولى شهدت العديد من الفرص. إذا كنت ترغب في الاستحواذ على فرصة للفوز على نادال في أي مباراة على الملاعب الرملية، عليك أن تقدم أفضل ما لديك. ما من وسيلة أخرى». وأكد: «كانت مباراة نهائية لبطولة أساتذة. إنها الأولى لي في هذه البطولات وأمام اللاعب الأفضل في التاريخ على هذا النوع من الملاعب. أحيانا تخسر في مواجهة أفضل لاعبي العالم حتى وإن قدمت أداء جيدا. هذا هو الحال في التنس حيث يكون هناك فائز واحد… الخطوة التالية لي هي الحفاظ على مستواي».