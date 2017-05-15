﻿الكرة الجزائرية: رئيس وفاق سطيف يعلن انسحاب الفريق من الدوري والكأس!

الجزائر – د ب أ: أعلن حسان حمار رئيس نادي وفاق سطيف، متصدر الدوري الجزائري، انسحاب الفريق من مسابقتي الدوري والكأس المحليتين، بسبب ما أسماه الظلم التحكيمي والبرمجة السيئة.

وأكد حمار أن سطيف تعرض لظلم تحكيمي كبير في المباراة التي تعادل فيها أمام ضيفه اتحاد الحراش بدون أهداف، السبت، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري. وخسر سطيف نقطتين في سباق التتويج باللقب، قبل أربع مباريات من ختام الدوري، رغم انه يتصدر برصيد 48 نقطة متقدما بأربع نقاط على مولودية الجزائر الذي يملك مباراة مؤجلة أمام شباب قسنطينة. ووجه حمار، انتقادات لاذعة لرئيس رابطة دوري المحترفين، واتهمه بضبط روزنامة هدفها تحطيم وفاق سطيف. كما هاجم عمر غريب رئيس مولودية الجزائر، وقال عنه انه أحكم السيطرة برفقة جماعته على مقاليد الكرة الجزائرية. من جهته، ساند خير الدين ماضوي مدرب وفاق سطيف قرار إدارة النادي بالانسحاب من الدوري والكأس، متهما جهات عليا إلى جانب اتحاد الكرة ورابطة الدوري، بالعمل على حرمان سطيف من لقبي الدوري والكأس، والعمل على اهدائه لفرق أخرى. يشار إلى أن سطيف يحل ضيفا على مولودية الجزائر الجمعة المقبل، في الدور قبل النهائي للكأس.