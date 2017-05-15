﻿الدوري المغربي: الرجاء يتمسك بالمنافسة على المركز الثاني

الرباط – الأناضول: تمسك الرجاء بفرصة اقتناص المركز الثاني بالدوري المغربي، وتغلب على ضيفه شباب الريف الحسيمي 2/1، ضمن الجولة الثامنة والعشرين.

أحرز هدفي الرجاء، عبد الإله الحافيظي وعصام الراقي من ركلة جزاء في الدقيقتين 7 و56، فيما جاء هدف الريف الحسيمي عن طريق ياسين لبحري في الدقيقة 8. وتغلب حسنية أغادير على المغرب التطواني 2/1.

وأحرز هدفي أغادير فوزي عبدالغني وجلال الداودي من ركلة جزاء في الدقيقتين 58 و87، فيما جاء هدف المغرب التطواني عن طريق حمزة أبو رزوق في الدقيقة 65. وفاز الكوكب المراكشي على شباب أطلس خنيفرة 2/1. وأحرز هدفي الكوكب المراكشي جمال إمغري محمد الفقيه في الدقيقتين 15 و47، فيما جاء هدف أطلس عن طريق سمير الزكرومي في الدقيقة 78. وحسم التعادل السلبي مباراة اتحاد طنجة مع نهضة بركان. ويحتل الرجاء المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ونهضة بركان الرابع برصيد 45 نقطة، وطنجة السادس برصيد 42 نقطة، وأغادير التاسع برصيد 35 نقطة، وأطلس المركز الـ11 برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن المغرب التطواني والكوكب المراكشي، والريف الحسيمي الرابع عشر برصيد 28 نقطة. ويتصدر الوداد برصيد 60 نقطة.