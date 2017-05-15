﻿كأس أمير قطر: السد يتغلب على الجيش بثنائية ويصعد إلى النهائي

الدوحة – د ب أ: تأهل السد للمباراة النهائية لكأس أمير قطر بتغلبه على الجيش 2/صفر، في الدور قبل النهائي. وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبا، قبل أن يسجل السد هدفين في الشوط الثاني عن طريق بغداد بونجاح وحسن الهيدوس في الدقيقتين 47 و76.

وبهذا الفوز، ضرب السد موعدا مع الريان يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية. وانحصر اللعب في وسط الملعب في الربع ساعة الأول من الشوط الأول حيث احتاج الفريقان لجس النبض وكانت السمة السائدة في تلك الفترة هي كثرة التمريرات المقطوعة من الجانبين. وبعد مرور الربع ساعة الأول فرض السد سيطرته وتوالت هجماته لكنه فشل في تشكيل الخطورة المطلوبة، في المقابل تراجع الجيش لوسط ملعبه واعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا المساحات في دفاعات السد. وشهدت الدقيقة 22 أخطر هجمات الجيش عندما تهيأت الكرة لسيدو كيتا داخل منطقة جزاء السد وسدد كرة قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى. ومع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 47 تمكن السد من تسجيل الهدف الأول عندما قابل بغداد بونجاح كرة عرضية من الناحية اليمنى بركلة خلفية مزدوجة إلى داخل المرمى. وفرض الجيش سيطرته بعد الهدف وشن هجمات بحثا عن التعديل، وكاد أن يفعل في الدقيقة 64 عندما حاول سعد الشيب حارس السد مراوغة محمد مثناني لاعب الجيش لكن الأخير تمكن من قطع الكرة قبل أن يعود الحارس ويصحح الخطأ الذي بإبعاد الكرة لركلة ركنية لم تستغل. وعلى عكس سير المباراة توغل حسن الهيدوس لاعب السد من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة متقنة إلى داخل المرمى معلنا تقدم السد بهدفين نظيفين في الدقيقة 76.