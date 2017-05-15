﻿الدوري الأرجنتيني: ريفر بليت يحسم الكلاسيكو ويفوز على بوكا جونيورز في عقر داره

بوينس آيرس – د ب أ: نجح ريفر بليت في حسم كلاسيكو الدوري الأرجنتيني بتغلبه على غريمه التاريخي بوكا جونيورز 3/1 على ملعب الأخير، الذي لا يزال، رغم الهزيمة، يتربع على الصدارة.

وسجل أهداف ريفر بليت لاعب الوسط غونزالو مارتينيز في الدقيقة 14 والمهاجم لوكاس ألاريو في الدقيقة 24 والمهاجم سيباستيان دريوسي في الدقيقة 90، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن ريفر بليت، الذي تتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام أتلتيكو توكومان، حيث فوزه فيها يعني تقليص الفارق مع بوكا إلى نقطة واحدة فقط قبل ست مراحل من النهاية. وأحرز بوكا هدفه الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 47 من ضربة ثابتة نفذها لاعب الوسط فيرناندو غاغو. وشهدت المباراة سقوط بوكا في العديد من الأخطاء الدفاعية القاتلة، التي كانت نقطة ضعفه الأبرز طوال البطولة، ما كلفه خسارة المباراة في النهاية. وكان بمقدور ريفر بليت أن يوسع الفارق في الشوط الأول وأن يذهب بالنتيجة بعيدا لو تمكن من استغلال الأخطاء التي وقع فيها مدافعو الفريق صاحب الملعب. وجاء الهدف الأول لريفر بليت في الدقيقة الـ14 عندما أرسل اللاعب الباراغواني خورخي موريا عرضية متقنة إلى منتصف منطقة جزاء بوكا، قابلها غونزالو مارتينيز بتسديدة صاروخية بيسراه إلى الشباك. وبعدما أهدر فرصتين محققتين متتاليتين، نجح ريفر في تسجيل الهدف الثاني، بعدما انطلق مارتينيز من الناحية اليمنى في هجمة مرتدة سريعة للضيوف، وأرسل تمريرة بينية سحرية للوكاس ألاريو الذي وجد نفسه في مواجهة مرمى الخصم ليضع الكرة من فوق الحارس معلنا تقدم فريقه 2/0. ورغم التوتر الذي أصاب لاعبيه وحالة عدم الاتزان التي ضربته بعد تأخره بهدفين في أول نصف ساعة، تمكن بوكا من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 47 من ضربة ثابتة نفذها غاغو من 35 مترا. وفي الشوط الثاني، أغلق بوكا المساحات في منتصف الملعب أمام لاعبي الفريق المنافس، فيما انطلق ريفر في الهجوم في محاولة منه لتسجيل هدف ثالث وحسم اللقاء. وسنحت ثلاث فرص محققه لداريو بينيديتو لإدراك التعادل لبوكا، لكنه صادف سوء حظ كبيرا في هذه الفرص، ففي الفرصة الأول أنقذ لوكا كوارتا، مدافع ريفر، فريقه من هدف مؤكد عندما تصدى لاحدى الكرات التي سددها بينيديتو، وكانت في طريقها إلى المرمى الخالي من الحارس أغوستو باتايا. وأهدر بينيديتو فرصة أخرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها باتايا ببراعة، قبل أن يختتم سلسلة فرصه الضائعة برأسية علت عارضة المرمى.

وكان بوكا الأقرب لتحقيق التعادل في الأمتار الأخيرة من المباراة، بيد أن سيباستيان دريوسي كان له رأي آخر، عندما انطلق بالكرة في هجمة مرتدة جديدة من بعد منتصف الملعب وانفرد بالمرمى وسدد بإتقان في شباك أصحاب الأرض معلنا الهدف الثالث في الدقيقة 90. وفي مباريات أخرى في المرحلة الـ24، تغلب اندبيندينتي 2/صفر على ضيفه راسينغ كلوب، فيما سقط نيولز أولد بويز 3/1 أمام ضيفه روزاريو سنترال.

وتعادل كولون وضيفه يونيون 1/1، وتعادل باتروناتو وسارمينتو أيضا 2/2.