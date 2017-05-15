﻿الدوري الهولندي: كاوت مهاجم فينورد البطل: من يضحك أخيراً يضحك كثيراً!

روتردام – رويترز: يتذكر ديرك كاوت سخرية أصحابه عندما عاد الى فينورد قبل عامين مراهنا على فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم.

لكن المهاجم المخضرم، الذي سيكمل 37 عاما في يوليو/ تموز، كانت له الضحكة الأخيرة أمس الاول الاحد عندما سجل ثلاثية في انتصار 3-1 على ضيفه هيراكليس الميلو منح فينورد الفوز بالبطولة في اليوم الأخير من الموسم. وعلى الرغم من مسيرته البارزة، قال كاوت إن هذا اللقب يعني له الكثير. وأبلغ الصحفيين خلال احتفال فينورد بأول ألقابه منذ 1999: «كنت أعلم عندما عدت قبل عامين أن بمقدورنا الفوز بالبطولة. الكل سخر مني وقتها». وتابع كاوت الذي بدأ مسيرته في فينورد قبل أن ينتقل الى ليفربول في 2006، ولعب ايضا لفناربخشة: «لعبت في نهائي دوري الأبطال وفي نهائي كأس العالم وفي أندية كبيرة. لكنها أسعد لحظة في حياتي». وكان هدفه بعد 40 ثانية الاحد هو الـ100 في فترتين قضاهما مع النادي، وجعل الفريق يكمل المباراة بهدوء وثقة بعدما فرط قبل أسبوع في فرصة حسم اللقب مبكرا بعد الهزيمة بثلاثية بدون رد أمام اكسلسيور روتردام. وقال كاوت إنه كان عازما على استعادة أمجاد فينورد بطل أوروبا السابق وأحد أكبر الأندية في هولندا مع أياكس وايندهوفن والذي عانى خلال 18 عاما الماضية لتحقيق أي انجاز. وقال كاوت: «عندما بدأ فينورد في الصعود في الترتيب احتفل الجميع. عندما تعادلنا 1-1 مع اياكس رقص المشجعون. كلها أشياء ما كان يجب أن تحدث. لا يرضينا سوى الفوز بالالقاب». ولم يلعب كاوت بشكل منتظم خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من تسجيله 31 هدفا خلال الموسمين الماضيين وخاض مباراة امس الاول الاحد في غياب توني فيلهينا للايقاف. وعلى الرغم من تقارير تحدثت عن احتمال اعتزاله الآن بعد هذا الانجاز، أبقى كاوت كل الأبواب مفتوحة. وأضاف: «أمامي تصور واضح عن مستقبلي. أي نتيجة لم تكن لتؤثر على قراري. من المهم أولا وبدافع الاحترام التحدث مع المدرب والنادي أولا قبل قول أي شيء».