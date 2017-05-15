﻿الدوري الانكليزي: شكوك حول مشاركة سانشيز هداف أرسنال في مباراة سندرلاند!

لندن – رويترز: قال المدرب أرسين فينغر إن اليكسيس سانشيز هداف أرسنال سيخضع لاختبار لتحديد مدى لياقته للمشاركة في مواجهة سندرلاند الهابط اليوم بينما استبعد لاعب الوسط اليكس اوكسليد تشامبرلين.

وخرج سانشيز بسبب اصابة في الفخذ خلال فوز أرسنال 4-1 على ستوك السبت، والذي أبقى على حظوظ الفريق في المنافسة على انهاء الموسم ضمن المربع الذهبي. وتحوم شكوك أيضا حول مشاركة المدافع لوران كوشيلني بسبب مشكلة في ربلة الساق. وقال فينغر: «لدينا مشكلة بسيطة مع كوشيلني لكن يجب أن يكون الجميع جاهزا. سيخضع اليكسيس لاختبار اليوم. لا تبدو الأمور مبشرة لكنه يحرص دائما على اللعب. كيران غيبس سيكون جاهزا لكن اوكسليد تشامبرلين سيغيب». ويحتل أرسنال حاليا المركز الخامس في الترتيب متأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الرابع وبأربع نقاط عن ليفربول الثالث الذي لعب مباراة أكثر. ويحتاج أرسنال إلى تعثر أحد منافسيه ليحصل على فرصة التأهل لدوري الابطال الموسم المقبل، لكن فينغر أبدى اعجابه بأداء فريقه في الأسابيع الأخيرة حيث كان الانتصار على ستوك الثالث لهم على التوالي في الدوري. وأضاف: «أنا سعيد جدا لاننا نلعب بشكل أكثر قوة من مباراة الى أخرى. فزنا بست من آخر سبع مباريات. بدأنا نستعيد الاداء القوي في مبارياتنا خارج ملعبنا». وتابع: «مررنا بفترة صعبة وتعافينا منها. الفرصة الوحيدة التي أمامنا الان لإنهاء الموسم في المربع الذهبي هي الفوز بكل مبارياتنا».