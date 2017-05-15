﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يضيع فرصة حسم اللقب بعد هزيمته أمام روما

روما – رويترز: تأجلت احتفالات يوفنتوس بالفوز بالدوري الايطالي للمرة السادسة على التوالي، بعد هزيمته المفاجئة 3-1 أمام روما رغم أنه كان يكفيه التعادل فقط.

وبدا أن يوفنتوس الذي لم يخسر في الدوري منذ منتصف يناير/ كانون الثاني في طريقه لحسم الأمور عندما تقدم عبر ماريو لومينا في الدقيقة 21. لكن دانييلي دي روسي أدرك التعادل لروما بعد ذلك بأربع دقائق قبل أن يصعق صاحب الأرض يوفنتوس بهدفين في الشوط الثاني عبر ستيفن الشعراوي وراديا ناينغولان. وقلص روما الفارق مع يوفنتوس إلى أربع نقاط قبل جولتين من النهاية كما أنه يتفوق في المواجهات المباشرة. وواصل نابولي أهدافه الغزيرة بسحق مضيفه تورينو 5-صفر، بينما تركت جماهير الانتر ملعب «سان سيرو» خلال الشوط الأول من مواجهة فريقها أمام ساسولو بداعي الذهاب لتناول الغداء ليخسر فريقهم 2-1. وخسارة الإنتر هي الرابعة على التوالي، لتغادر الجماهير الملعب في الدقيقة 25 تاركة لافتة مكتوبا عليها إنها ذهبت «لتناول الغداء». ومنح خوسيه كايخون الهدف الأول لنابولي على ملعب تورينو بعد مرور سبع دقائق من البداية عبر تسديدة أرضية في الزاوية البعيدة مرت بعيدا عن جو هارت حارس أصحاب الأرض. وأضاف لورينزو انسيني الهدف الثاني بعد مرور ساعة ثم فاجأ دريس ميرتنز الحارس الإنكليزي بتسديدة في الزاوية القريبة ليسجل ثالث الأهداف قبل أن يضيف كايخون هدفه الشخصي الثاني إثر تمريرة من فوزي غلام. وأحرز بيوتر زيلينسكي الهدف الخامس ليرفع رصيد نابولي إلى 86 هدفا هذا الموسم. وبات نابولي في المركز الثالث برصيد 80 نقطة متراجعا بفارق نقطة واحدة عن روما. ولم يظهر الإنتر بحال أفضل تحت قيادة مدربه المؤقت ستيفانو فيتشي الذي تولى المسؤولية عقب إقالة ستيفانو بيولي حيث سجل بيترو إيميلو هدفين لساسولو في الشوط الأول. وتراجع الإنتر للمركز الثامن مبتعدا بمركزين وأربع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي قبل جولتين على النهاية. وقلص إيدر النتيجة بتسديدة قبل النهاية بعشرين دقيقة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك. وفشل قرار إقالة بيولي في تحفيز الفريق الذي لم يحقق الانتصار في آخر ثماني مباريات بالدوري وحصد نقطتين فقط خلال هذا العدد من اللقاءات. وأقيل بيولي الثلاثاء الماضي وتولى فيتشي مدرب فريق الشباب المسؤولية بشكل مؤقت ليصبح ثالث مدرب للفريق هذا الموسم. وعين بيولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلفا للهولندي فرانك دي بور الذي أقيل بعد 85 يوما. واستقبلت جماهير الانتر الفريق بلافتات حملت واحدة منها عبارة «موسم 2016-2017. يجب أن نتسامح وننسى ما حدث خلاله». وبعد نحو 25 دقيقة حين كان التعادل السلبي مسيطرا على المباراة خرج عدد كبير من الجماهير وتركوا لافتة أخرى كتب عليها «انتم لا تستحقون مساندتنا. حضرنا لنلقي التحية عليكم وسنذهب الآن لتناول الغداء». وقال فيتشي: «كنا نعرف بالاحتجاجات. الجماهير محقة لأنها لم تتعرف على هذا الفريق. هذا الفريق لا يمكن أن يتراجع للمركز السابع أو الثامن لذلك ليس مفاجأة عدم رضا الجماهير». وأضاف: «توجد أجواء سلبية يمكن ان تتلمسها في الملعب. الأخطاء الصغيرة كلفتنا كثيرا».