﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يسحق اشبيلية ويقترب من اللقب… وبرشلونة يواصل المطاردة بـ«هاتريك» نيمار

مدريد – رويترز: أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الـ400 مع ريال مدريد ليقترب فريق المدرب زين الدين زيدان من لقب الدوري الاسباني للمرة الأولى منذ 2012 بعد فوز كبير 4-1 على اشبيلية، بينما هز نيمار الشباك ثلاث مرات في فوز برشلونة 4-1 على لاس بالماس.

ويملك الريال وبرشلونة 87 نقطة لكل منهما لكن الأخير يتفوق في المواجهات المباشرة، بينما يملك الريال مباراة مؤجلة مع سيلتا فيغو غدا الأربعاء ويحتاج إلى أربع نقاط من آخر مباراتين ليفوز باللقب. ووضع المدافع ناتشو الريال في المقدمة بعد عشر دقائق بعد تنفيذ سريع لركلة حرة أثناء استعداد لاعبي اشبيلية للوقوف في حائط دفاعي. وكانت مشاركة ناتشو في التشكيلة الأساسية مفاجئة حيث فضل زيدان إراحة مارسيلو وكاسيميرو وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش لمواجهة سيلتا فيغو غدا. وهذا اثبات آخر على ثقة زيدان في المواهب الكثيرة في فريقه والتي لعبت دورا مهما في طريقه نحو اللقب. وقال زيدان: «الفريق يملك العديد من اللاعبين وأكثر ما أحبه هو أننا نستطيع إظهار شخصيتنا دوما». وأضاف: «عندما تصبح الأمور صعبة نعلم أننا نستطيع التفوق دائما والعثور على حلول. نستحق هذا الفوز». ووصل رونالدو إلى هدفه الـ400 في الدقيقة 23 من مدى قريب، ثم أضاف هدفا آخر ليعيد التقدم للريال بفارق هدفين في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعدما قلص ستيفان يوفيتيتش الفارق لاشبيلية في بداية الشوط الثاني. وقال زيدان: «ما الذي يمكن أن أقوله عن رونالدو؟ هو لاعب مختلف وهدفه أيضا كان كذلك». وتابع: «لكن أكثر من هذا الهدف هو تذكر ما يفعله حتى الآن. هو يظهر دوما في اللحظات الحاسمة».

وأضاف توني كروس الهدف الرابع في الدقيقة 84 ليفوز الريال في آخر مباراة على ملعبه هذا الموسم قبل أن يواجه يوفنتوس في نهائي دوري أبطال اوروبا. ويمكن للريال حصد ثنائية الدوري وكأس أوروبا للمرة الأولى منذ 1958. وفي جزر الكناري لعب لويس سواريز تمريرة رائعة إلى نيمار ليفتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 25، ثم استلم مهاجم أوروغواي تمريرة من اللاعب البرازيلي وسدد من فوق الحارس خابي باراس بعد ذلك بدقيقتين. وغاب عن برشلونة المدافع جيرار بيكي بسبب المرض وسيرجي روبرتو للإيقاف، فيما عانى خافيير ماسكيرانو من إصابة في الإحماء، وشارك الشاب مارلون سانتوس أساسيا للمرة الأولى. وشارك الفرنسي لوكا ديني في مركز الظهير الأيمن، وهو مكان غير مألوف له بسبب النقص العددي في الدفاع، وخاطر بإمكانية طرده مبكرا بعد تدخل عنيف على خيسي وحصل على إنذار فقط. وقلص بيدرو بيغاس الفارق في الدقيقة 63 بعد تمريرة عرضية من كيفن برينس بواتنغ، لكن نيمار سجل هدفين متتاليين لبرشلونة في الدقيقتين 67 و71 من مدى قريب. وضمن أتلتيكو مدريد المركز الثالث المؤهل لدور المجموعات لدوري الأبطال رغم تعادله 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس. كما ضمن اشبيلية المركز الرابع والمشاركة في تصفيات دوري الأبطال بعد تعادل فياريال على ملعبه بدون أهداف مع ديبورتيفو لاكورونيا الذي ضمن البقاء. وهبط خيخون إلى الدرجة الثانية رغم فوزه 1-صفر على إيبار، بعدما تعادل ليغانيس 1-1 مع مضيفه أتلتيك بلباو ليضمن الضيوف استمرارهم في دوري الأضواء لعام آخر بعدما صعد لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي. وسينضم خيخون إلى غرناطة واوساسونا المتذيل، اللذين تأكد هبوطهما الشهر الماضي، في الدرجة الثانية.