﻿نصف الشباب التونسيين مدمنون على المخدرات

تونس – «القدس العربي»: أكدت إحدى الجمعيات المدنية أن أكثر من نصف الشباب التونسيين يعانون من الإدمان على المخدرات، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت كثيراً في السنوات الأخيرة.

وقالت منسقة مشروع «مخاطر إدمان الشباب» الذي يهدف لمكافحة المخدرات إن نسبة الإدمان لدى الشباب في تونس بلغب 56 في المئة، محذرة من خطورة ظاهرة ادمان المخدرات التي باتت تهدد الشباب التونسي، داعية الأولياء إلى توعية أبنائهم حولها، من دون التطرق أساساً إلى أسباب تفشي هذه الظاهرة.

وكان البرلمان التونسي صادق مؤخراً على قانون جديد يتضمن أحكاماً مخففة لمستهلكي المخدرات المبتدئين، حيث يمكّن القاضي من مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والتعليمية خلال إصدار أحكامه ضدهم، وهو ما قوبل بردود فعل متباينة في البلاد.