﻿ملكة جمال الولايات المتحدة عالمة سوداء تعمل مع اللجنة النووية

لوس انجليس ـ أ ف ب: تباهت مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بالتنوع الأمريكي، متوجة على عرش الجمال عالمة كيمياء سوداء تعمل لدى اللجنة النووية الناظمة. وقد اختيرت كارا ماكالوه من العاصمة الفدرالية لتمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وقالت ماكالوه (25 عاما): «نتولى تنظيم عمل مصانع الطاقة النووية ولدي برنامجي الخاص للتوعية المجتمعية يتيح للأطفال استكشاف العلوم».

ولدت كارا ماكالوه في إيطاليا وعاشت في اليابان وكوريا الجنوبية وهاواي وترعرت في ولاية فيرجينيا في جنوب الولايات المتحدة.

وقالت: «أسعى إلى حث الأولاد والنساء على الالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات».

وشاركت في هذه المسابقة خمس مهاجرات تحدثن عن أهمية التنوع، في خطوة فُسّرت على أنها انتقاد لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب غير المرحبة بالمهاجرين واللاجئين.

فالوصيفة الأولى شافي فيرغ ملكة جمال نيو جيرزي ولدت في الهند، وهي تتقن الهندية والإسبانية.

وتمثل صاحبة اللقب الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون، وكان اللقب أيضا العام الماضي من نصيب واشنطن. وكانت مسابقتا ملكة جمال الولايات المتحدة وملكة جمال الكون مملوكتين جزئياً للملياردير ترامب. لكن في حزيران/يونيو 2015، قطعت شبكة «ان بي سي» علاقاتها بالرئيس الحالي للبلاد إثر تعليقاته المهينة في حق المهاجرين المكسيكيين. وبعد دعوى قضائية، باع ترامب حصصه في المسابقتين.