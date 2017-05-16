مجلس الأمن يدين تجربة بيونغ يانغ الصاروخية ويتعهد اتخاذ مزيد من التدابير

الأمم المتحدة- أ ف ب- أدان مجلس الأمن الدولي بحزم الاثنين اقدام كوريا الشمالية على اطلاق صاروخ الأحد، متعهّداً اتخاذ مزيد من التدابير بما فيها العقوبات ردا على “سلوك” بيونغ يانغ “المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة”.

وفي بيان دعمه اعضاء مجلس الأمن بالاجماع، وبمن فيهم الصين حليفة بيونغ يانغ، طلب المجلس من كوريا الشمالية ان تُظهر “بشكل فوري التزاما حقيقيا بنزع السلاح النووي، من خلال اتخاذها اجراءات واضحة”، وذلك غداة اطلاق صاروخ بالستي وصفه النظام الشيوعي الكوري الشمالي بأنه “قادر على حمل رأس نووي ثقيل”.

وطالب اعضاء المجلس كوريا الشمالية “بعدم اجراء مزيد من التجارب الصاروخية، النووية والبالستية”، في ما يبدو انه تحذير نهائي لبيونغ يانغ قبل فرض دفعة جديدة من العقوبات المحتملة عليها.

وتم تبني هذا البيان الذي قدمته واشنطن، قبل جلسة مغلقة مغلقة للمجلس الثلاثاء دعت اليها الولايات المتحدة واليابان للبحث في التجربة الصاروخية الجديدة.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات عدة فرضها مجلس الأمن، لكنّ الولايات المتحدة تريد هذه المرة تصعيد اللهجة وإرسال رسالة قوية الى بيونغ يانغ حسبما قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

وفي بيانها، تعهّدت كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن “تُنفّذ بالكامل التدابير المفروضة” على كوريا الشمالية، وحضت “بقوة” الدول الأخرى على القيام بذلك.

كذلك أبدى المجلس “قلقه العميق” حيال “سلوك بيونغ يانغ المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة وتحدّيها الصارخ والاستفزازي لمجلس الامن”.