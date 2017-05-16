البيت الأبيض: ترامب لم يتحدث أبدا مع الروس عن “اساليب الاستخبارات”

واشنطن- أ ف ب- أكد البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث ابدا عن “اساليب الاستخبارات أو مصادرها” خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المكتب البيضوي.

وبعد نشر صحيفة “واشنطن بوست” مقالا اشارت فيه إلى أن ترامب كشف عن “معلومات سرية للغاية”، قال مستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر إنّ ترامب ولافروف “استعرضا التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الارهابية، ومن بينها التهديدات المحدقة بالطيران”.

واضاف ماكماستر “لم يتم في اي وقت من الاوقات التطرق الى اساليب المخابرات او مصادرها”.

وكتبت واشنطن بوست ان المعلومات التي تبادلها الرئيس الامريكي مع لافروف والسفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك تتعلق بتنظيم الدولة الاسلامية. واوضحت ان هذه المعلومات قدّمها احد شركاء الولايات المتحدة لكنه لم يعط لواشنطن الإذن بمشاركتها مع موسكو.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي طلب عدم كشف اسمه ان الرئيس الأمريكي “كشف للسفير الروسي عن معلومات اكثر من تلك التي نتقاسمها مع حلفائنا انفسهم”.

واضاف المسؤول ان الامر يتعلق بمعلومات تُصنفها وكالات الاستخبارات الأمريكية على انها من بين الأكثر سرّية.

وبحسب واشنطن بوست فإنّ دونالد ترامب “بدأ بوصف تفاصيل تهديد إرهابي يُمثّله تنظيم الدولة الاسلامية ومرتبط باستخدام أجهزة كمبيوتر محمولة داخل طائرات”.

وأوضحت الصحيفة انها قررت عدم نشر مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا المخطط الارهابي بناءً على طلب صريح من مسؤولين أمريكيين.

لكن البيت الأبيض نفى بقوة ما نقلته واشنطن بوست، وندد برواية “كاذبة”.

وقال ماكماستر “الرواية التي تم نشرها هذا المساء كاذبة (…) كنت في الغرفة، هذا لم يحصل”.

يأتي ذلك في وقت بات الدور الذي لعبته موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية موضع اهتمام كبير بعد قرار ترامب اقالة مدير الاف بي اي جيمس كومي الذي تحقق اجهزته في وجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة ترامب.