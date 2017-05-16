مقتل صحفي مكسيكي بارز بالرصاص في ولاية تنشط بها عصابات المخدرات

مكسيكو سيتي- د ب أ- ذكرت وسائل إعلام محلية أن صحفيا مكسيكيا بارزا يكتب تقارير إخبارية عن الجريمة المنظمة، قتل بالرصاص يوم الاثنين.

وقتل خافيير فالديز، مراسل صحيفة “لا جورنادا” اليومية ومؤسس بوابة “ريودوس″ الإخبارية، في شارع عام بمدينة كولياكان في ولاية سينالوا شمال غربي البلاد.

وكان فالديز (50 عاما)، الصحفي الحائز على جوائز، خبيرا وكاتبا يتناول موضوعات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة. وكان مواطنا من سينالوا، معقل عصابة المخدرات “سينالوا” وتنشط فيها أيضا عصابة المخدرات “زيتاس″.

ويأتي مقتل فالديز بعد شهر ونصف فقط من مقتل زميلته ميروسلافا بريتش، وكانت هي أيضا تعمل مراسلة بصحيفة “لا جورنادا”.

وقتلت بريتش بالرصاص أمام أسرتها في آذار/ مارس في ولاية تشيهواهوا الحدودية.

وبمقتل فالديز يرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا في المكسيك خلال العام الجاري 2017 إلى خمسة صحفيين.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، قتل ما لا يقل عن 40 صحفيا في المكسيك منذ عام 1992، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 50 واقعة تهديد ضد الصحفيين.