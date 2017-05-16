ترامب يلتقي أردوغان وسط انتقادات بشأن دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية

واشنطن- د ب أ- يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن الثلاثاء، وسط توقعات بأن يكون الدعم العسكري الأمريكي لميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية موضوعا صعبا على طاولة المباحثات بين الرئيسين.

وكان ترامب قد أذن لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأسبوع الماضي بتسليح وحدات حماية الشعب في سوريا في قتالها ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بمعقله في الرقة.

وتتحالف وحدات حماية الشعب مع الولايات المتحدة، لكن أنقرة تعتبرها جماعة إرهابية لها صلات بالمسلحين الأكراد الذين يشنون حركة تمرد في جنوب شرق تركيا. وترغب أنقرة في أن يتراجع ترامب عن قراره لصالح استخدام القوات التركية في القتال.

وأعرب الرئيس التركي يوم الجمعة عن أمله في أن يمثل الاجتماع مع ترامب “نقطة انقطاع″ عن السياسة السابقة.

يذكر أن تركيا أحد حلفاء الولايات المتحدة وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان المتحدث باسم البنتاغون، الكابتن جيف ديفس، قد ذكر في وقت سابق من يوم الاثنين إن مسؤولين أمريكيين عملوا جاهدين لطمأنة تركيا بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع حدوث مخاطر أمنية جديدة وبحماية تركيا.

وقال ديفس للصحفيين إن الولايات المتحدة “على دراية شديدة بمصالح تركيا فيما يتعلق بأمنها”.

وأضاف أن قوات سورية الديمقراطية (قسد) وهي تحالف بين الأكراد والعرب في سورية، هي الجماعة الوحيدة القادرة على استعادة السيطرة على الرقة في أي وقت قريب مستقبلا. وأوضح أن وحدات حماية الشعب هي مكون رئيسي لـ”قسد”.