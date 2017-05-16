هيلاري كلينتون تطلق منظمة سياسية خاصة بها

واشنطن- أ ف ب- أطلقت المرشحة الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الاثنين منظمة “إلى الامام معا” التي ستدعم الالتزام السياسي والمقاومة في وجه الرئيس دونالد ترامب.

وكتبت كلينتون على تويتر “في الاشهر الاخيرة، فكرت، قضيت وقتا مع العائلة، ونعم، لقد مشيت في الغابة”.

اضافت “نُطلق (إلى الامام معا) لتشجيع الاشخاص على المشاركة، على تنظيم انفسهم، وحتى على ان يكونوا مرشحين”.

وعلى الموقع الالكتروني للمنظمة، اضافة الى وجود دعوة لجمع التبرعات، نُشرت رسالة تحدثت عن الاهداف وعن “66 مليون” صوت حصلت عليها كلينتون في مواجهة ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي (حصلت في الواقع على 65,8 مليون صوت).

وجاء في الرسالة “خلال الاشهر الاخيرة، رأينا ما هو ممكن عندما يجتمع الناس من اجل مقاومة المضايقات والكراهية والانقسامات، (ومن اجل) الدفاع عن أمريكا أكثر عدلا وجامعة بشكل اكبر”. ودعت المواطنين إلى التعبئة في “2017 و2018 و2020 وأبعد من ذلك”.

وفي مجموعة من التغريدات، حيت كلينتون عمل العديد من المنظمات التي تكافح التمييز أو تساعد ديمقراطيين على الترشح إلى الانتخابات.

وستُجرى الانتخابات الأمريكية المقبلة في العام 2020.