الولايات المتحدة تُسلّم أفغانستان أربع مروحيات “بلاك هوك” نهاية سبتمبر

الأناضول- أعلن نائب وزير الدفاع الأفغاني للشؤون المالية والفنية، غلام سخي أحمدزاي، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة تعهدت بتزويد القوات الجوية الأفغانية بأربع مروحيات طراز “بلاك هوك”، قبل نهاية السنة المالية (تنتهي 30 سبتمبر/ أيلول المقبل).

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة “تولو نيوز″ (خاصة) المحلية، عن أحمدزاي، قوله إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي “سيواصلان دعم قوات الدفاع، والأمن الأفغاني طالما لا زالت (أفغانستان) تحارب الفساد”.

ونوّه إلى أن “محاربة بلاده للفساد”، شرط مسبق لتلقي المساعدات من الدول المانحة.

وأضاف أن “القوات الأفغانية ستتسلم أربع مروحيات بلاك هوك من الولايات المتحدة مع نهاية السنة المالية الحالية، وتستمر هذه العملية حتى عام 2022″.

ولفت إلى جهود وزارة الدفاع في محاربة الفساد، بتغيير المهام الوظيفية لنحو 1500 موظف بالوزارة، خلال السنوات الثلاثة الماضية، ضمن السعي للقضاء على الفساد.

وأوضح المسؤول الأفغاني أن سلطات بلاده تُحقق في أكثر من 277 قضية “اختلاس″، و”إساءة استخدام السلطة” من قبل موظفين في الوزارة.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير دفاعها جيمس ماتيس، الذي زار أفغانستان في أعقاب هجوم قاعدة “بلخ” العسكرية، عن نيتها تعزيز المساعدات العسكرية لأفغانستان بنحو 5 آلاف جندي، لدعم حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غاني.

ومنذ تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا لباراك أوباما، لم يعلن ترامب أي موقف بشأن التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، حيث لا يزال أكثر من 8 آلاف جندي أمريكي ينتشرون ضمن قوة حلف الناتو.‎

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، هاجم 6 مسلحين قاعدة في ولاية “بلخ” شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 100 جندي أفغاني على الأقل، ومقتل 5 من المسلحين والقبض على عدد آخر، حسب مصدر عسكري.