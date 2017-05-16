محققون يداهمون منازل وزير المالية الهندي السابق ونجله

نيودلهي- رويترز- ذكرت قنوات تلفزيون إخبارية الثلاثاء أن مكتب التحقيقات المركزي في الهند داهم منازل وزير المالية السابق بي تشيدامبارام ونجله.

وذكرت تلفزيون ريبابليك أن المكتب وهو الوكالة الاتحادية الرئيسية بالهند المنوطه بمكافحة الجريمة فتش ما لا يقل عن 14 موقعا في المجمل في مدينة تشيناي مسقط رأس تشيدامبارام.

ولم يؤكد متحدث باسم مكتب التحقيقات المركزي في نيودلهي وقوع المداهمات. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من تشيدامبارام الذي كان وزيرا في حكومة حزب المؤتمر الذي خسر السلطة في انتخابات 2014.