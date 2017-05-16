مقتل ستة أشخاص بتفجيرين في مخيم للنازحين السوريين قرب حدود الأردن

عمان- رويترز- قال مسؤول من المعارضة المسلحة ومقيم إن سيارتين ملغومتين انفجرتا مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في مخيم الركبان للنازحين قرب الحدود مع الأردن في وقت متأخر الاثنين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

وأضاف المصدران أن انفجارا وقع قرب مطعم بينما استهدف الثاني سوق المخيم على مقربة.

وقال محمد عدنان المسؤول بجماعة جيش أحرار العشائر التي تتولى أمن المخيم إن هناك ستة قتلى مدنيين على الأقل وإن من المتوقع أن يرتفع العدد.

وقال تنظيم الدولة “داعش” في بيان على وكالة أعماق الإخبارية التابعة لها إن مقاتليها نفذوا الهجوم في مخيم الركبان حسبما أفاد موقع سايت الذي يراقب أنشطة الجماعات المتشددة على الانترنت. ولم يذكر تنظيم الدولة أي تفاصيل أخرى.

وفي يناير كانون الثاني سقط عدد من القتلى في انفجار سيارة ملغومة بالمخيم ومنذ ذلك الحين نفذ تنظيم الدولة الإسلامية هجمات استهدفت مقاتلي المعارضة بالمنطقة.

ويقع مخيم الركبان قرب الحدود المشتركة بين سوريا والعراق والأردن ويقيم به نازحون وجماعات من المعارضة المسلحة منها جيش أحرار العشائر. وتقاتل هذه الجماعات الرئيس بشار الأسد وأيضا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وشهد المخيم تفجيرات العام الماضي.