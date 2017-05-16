قتيل في اعتصام كبير ضد الرئيس مادورو في فنزويلا

كراكاس- أ ف ب- ارتفعت حصيلة قتلى الحركة الاحتجاجية في فنزويلا إلى 39 شخصا منذ مطلع نيسان/ ابريل بعد اعمال عنف خلال اعتصام لآلاف المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو أدت إلى مقتل متظاهر حسب النيابة العامة.

وسقط جرحى في عدد من لمدن بينما ذكرت منظمة غير حكومية ان السلطات اوقفت 79 شخصا في جميع انحاء البلاد.

وكان المعارضون اغلقوا الطريق الرئيسية في البلاد الاثنين في عملية اطلقوا عليها اسم “اعتصام كبير ضد الديكتاتورية” وشارك فيها لمدة 12 ساعة متظاهرون في حوالى خمسين نقطة استراتيجية في البلاد.

واعلنت النيابة العامة في تغريدة على تويتر ان شابا في الثامنة عشرة من العمر توفي “خلال تظاهرة” في مدينة بالميرا (غرب).

من جهة اخرى، جرح شرطيان بالرصاص في فالنسيا (شمال). واصيب متظاهر بالرصاص في مدينة كولون (غرب) وآخر في باريناس (غرب.

كما اصيبت متظاهرون آخرون برصاص مطاطي خلال مواجهات مع قوات الامن في عدد من المناطق.

وذكرت المنظمة غير الحكومية “فورو بينال” ان 79 شخصا اقفوا في جمعي انحاء البلاد.

وقالت الصحف المحلية ان حريقا اندلع في مقر شرطة بالميرا بعد مقتل متظاهر شاب. كما اندلع حريق في مبنى شركة الكهرباء الحكومية في كارابوبو (شمال).

وكان فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة صرح “انه يوم مقاومة لابراز (قدراتنا) التنظيمية وقوتنا” بهدف جعل فنزويلا “عصية على السيطرة عليها”.

وتشهد فنزويلا ازمة سياسية عميقة منذ اشهر وازمة اقتصادية تعود اساسا إلى تراجع أسعار النفط.

ويواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ الاول من نيسان/ ابريل 2017 موجة تظاهرات للمعارضة واعمال عنف اوقعت 39 قتيلا ومئات الجرحى. وبحسب منظمة فورو بينال غير الحكومية فان 155 مدنيا على الاقل حكمت عليهم محاكم عسكرية بالسجن.

وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات عامة مبكرة وترفض دعوة الرئيس مادورو الى تعديل دستور 1999 معتبرة ان في الامر مناورة لتأجيل الاقتراع الرئاسي المقرر في نهاية 2018. غير ان مادورو نفى ذلك في نهاية الاسبوع.